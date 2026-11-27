Uoči Skupštine, Ljajić poručuje da ne planira da odstupi od Partizana, a dodaje da iza kandidature Ivana Golca stoji preduzetnik Sreten Nikolić.

Izvor: MN PRESS

FK Partizan je (opet) u velikoj krizi i zbog toga ponovo postoje povici da bi trebalo promijeniti rukovodstvo, međutim Rasim Ljajić ne planira tako lako da odstupi i ustupi svoju fotelju nekom drugom. To je jasno i nedvosmisleno poručio svima koji planiraju da "uđu u trku" sa njim, dodavši da će svi zainteresovani imati prilike da se izjasne na ovu temu već 11. januara.

"Zakazali smo Skupštinu za 11. januar. Zasjedanje će biti prije priprema, prije prelaznog roka, da može ekipa na miru da se sprema za nastavak sezone", rekao je Ljajić za "Mozzart Sport" i objasnio da redovna Skupština može da bude i izborna:

"Vidim kako se govori: Samo nek dođu novi ljudi, ali ne možemo da dozvolimo da Partizan doživi sudbinu rukometnog kluba. Nama bi najlakše bilo da se sad pokupimo odavde i odemo. Nego, šta će da uslijedi u klubu poslije toga? Nije ovo naša prćija i ne možemo tako neodgovorno da se ponašamo. Moramo da znamo ko će da dođe, elementarno neki kredibilni ljudi koji mogu da se bave ovim poslom".

"Sreten Nikolić stoji iza Golca"

Vidi opis Rasim Ljajić: "Znam ko stoji iza Ivana Golca - to je Sreten Nikolić" Miodrag Živaljević i Ivan Golac Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: MN PRESS Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: NEBOJSA PARAUSIC/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: NEBOJSA PARAUSIC/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: MN PRESS Br. slika: 5 5 / 5

Kao protivkandidat se najviše spominjao Ivan Golac, dok se moglo čuti da su u igri i Savo Milošević i Mateja Kežman, dok sada Rasim Ljajić poručuje da se "iza svega krije" Sreten Nikolić.

"Ako bi se pojavio neko ovakav o kom sam govorio (kredibilni ljudi koji mogu da se bave ovim poslom), nikakav problem nije da se, kao što smo mi došli, desi da stara skupština izabere te ljude. Skupština može i da se raspusti, da se biraju novi članovi, nikakav problem ne vidim", rekao je Ljajić i dodao:

"Znate zašto ne vidim? Zato što iza toga stoji Restart, zato što stoji Sreten Nikolić, koji se do juče hvalio da mu je glavna referenca da je ujak Ane Brnabić. I sada, kad je došlo do promjena, pošto pretpostavlja da mu je to sad hendikep, onda su našli da Ivan Golac bude isturen kao bivši fudbaler. Zato ne vjerujem da ta priča ima budućnost. To je jedini razlog. Nemam ništa protiv bilo koga. Apsolutno ništa. I srećan bih bio, da vam pravo kažem, da se pojavi neko kako bih mu velikodušno ustupio ovo mjesto. Samo, ne mogu da budem odgovoran da tako lako, kome god padne na pamet, neko dođe ovdje i poslije dva mjeseca da ja na neki način indirektno budem odgovoran što sam tim ljudima prepustio tu poziciju".

Ko je Sreten Nikolić?

Izvor: Youtube/Miljanov korner/printscreen

Još krajem avgusta preduzetnik Sreten Nikolić se spominjao kao potencijalni kandidat za "preuzimanje" Partizana, ali jezetnik Sreten Nikolić se spominjao kao potencijalni kandidat za "preuzimanje" Partizana, ali je na kraju ljeta ipak stara uprava ostala na čelu.

"Uvijek sam spreman da pomognem Partizanu. Godinama sam uz Partizan, volim ga i navijam, mada dugo nisam išao na stadion. Nedavno sam na nagovor ljudi iz Teleoptika išao na njihovu utakmicu, jer je jedna od mojih firmi pomogla u izgradnji trening centra. Nisam ni sa kim imao ozbiljne razgovore, novost mi je i da su članovi uprave podnijeli ostavke. Jedino što ne mogu da osporim je moja ljubav prema klubu i spremnost da pomognem", rekao je Sreten Nikolić tada za "Sportinjo".

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