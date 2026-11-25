Radosav Petrović, sportski direktor Partizana, preuzima odgovornost za trenutnu situaciju u klubu i objašnjava izazove s kojima se suočavaju.

Izvor: Screenshot/YouTube/@FKPartizanBeograd

Partizan je trenutno 10. na tabeli Superlige. Crno-bijeli, kao velikan srpskog fudbala, jednostavno sebi nisu smjeli da dozvole ogroman pad u nacionalnom takmičenju. Već duže vrijeme se postavlja logično pitanje - ko je kriv? Sportski direktor Partizana Radosav Petrović je pokušao da da odgovor.

Vidi opis Radosav Petrović: "Ko je kriv? Zato sam ispred vas" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 1 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 2 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 3 / 13 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 4 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 5 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 6 / 13 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 7 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 8 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 9 / 13 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 10 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 11 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 12 / 13 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 13 / 13

"Ja sam najodgovorniji za sportski sektor, zato sam ispred vas. Način na koji smo sastavljali tim, kako smo se borili u kvalifikacijama. Malo nam je falilo za Evropu, sada bismo pričali drugu priču. Odgovornost za rezultate je na meni kao prvom čovjeku sportskog sektora. Htio bih da podsjetim navijače na okolnosti u kojima radimo", rekao je Petrović o problemima u Partizanu.

"Nipošto nisam gromobran uprave"

Činjenica da je Petrović najodgovorniji među čelnicima Partizana nije natjerala bivšeg fudbalera crno-bijelih na pomisao da je "gromobran" ostalima u klubu.

"Nipošto nisam gromobran uprave. To je kao komentari koje smo čuli da je Partizan potrošio Sašu Ilića. Ne može Partizan mene da potroši. Dao mi je mnogo u životu i karijeri, moja je obaveza da dođem u klub. Da je sve sjajno, možda ne bih bio ovdje. To je bila moja obaveza. Ne mogu da me potroše, nisam ničiji gromobran.

Svi imamo isti cilj, svakodnevno radimo zajedno. Niko se ne krije iza mene. Nisam se obraćao previše često. Treba da govorim kada imam razlog za to", rekao je Petrović i dodao: "Odnosi su najnormalniji. Svakodnevno smo na stadionu, ja sam malo više na Teleoptiku. Odnosi među nama ovdje, ali i sa stručnim štabom su normalni. Nema nikakvih trzavica", zaključio je.

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