Dario Đerđa najavio je sutrašnji duel (20.30) sa Islanđanima.

Izvor: Alberto Cavallaro / Zuma Press / Profimedia

Košarkaška reprezentacija BiH u novembru nastavlja kvalifikacije za plasman na Mundobasket 2027. godine. "Zmajevi" su četiri kola prije kraja glavne faze na petom mjestu, uz učinak od tri pobjede i tri poraza. Kako bi se našli na najvećoj košarkaškoj smotri, potrebno je da se nađu bar na trećoj poziciji, na kojoj je trenutno Italija koju je bh. selekcija porazila pred domaćom publikom, a koja je trenutno na omjeru 5-3.

U prvoj narednoj utakmici u ovom kvalifikacionom ciklusu BiH će u četvrtak (26. novembar) biti gost Islanda. Selektor Dario Đerđa istakao je u najavi ovog susreta da se radi o veoma specifičnom timu koji ne robuje klasičnim košarkaškim šablonima.

"Pred nama je vrlo bitna utakmica, i za nas i za Island. Oni su zaista atipična ekipa sa samo jednim visokim igračem u rotaciji, dok sve ostalo nadopunjuju sa svojim 'četvorkama' koje pokrivaju poziciju centra", riječi su bh. selektora.

Upravo ta niska postava daje Islandu nevjerovatnu pokretljivost i širinu u napadu, na šta će reprezentacija BiH morati posebno da obrati pažnju.

"To je ekipa koja fenomenalno trči, šutira iz svih pozicija i igra neku atipičnu 'malu' košarku. Moraćemo dobro da pripazimo na njihov ritam, a naša osnovna ideja mora da bude da ih uvedemo u igru 'pet na pet'. S obzirom na to da sva četiri igrača po perimetru šutiraju iz svih pozicija, moramo da budemo maksimalno fokusirani i nikako ne smijemo da im dozvolimo druge napade", jasan je Đerđa.

Da Island nije nimalo naivan rival, najbolje govore njihovi dosadašnji rezultati protiv evropskih košarkaških velesila.

"U odbrambenom dijelu moramo biti na vrhunskom nivou jer je to tim koji je dosad pobijedio Italiju i Litvaniju. Radi se o selekciji koja svakako posjeduje kvalitet i koja je, primjera radi, prvo poluvrijeme protiv Srbije odigrala fenomenalnu utakmicu", podsjetio je Đerđa, ali i otkrio gdje vidi priliku za svoj tim:

"Ipak, imaju kratku rotaciju i tu mora da bude naša šansa. Sa druge strane, napadačk moramo da budemo izuzetno pametni, dijelimo loptu i pokušamo da istrčimo što veći broj kontranapada, kad god nam se za to ukaže prilika", zaključio je selektor BiH.

(mondo.ba, D. Šutvić)

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