"Mejdan" rasprodat za utakmicu BiH - Italija! "Zmajevi" će imati ogromnu podršku

Dvorana "Mejdan" u Tuzli je rasprodata za meč košarkaških reprezentacija BiH i Italije,

Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved

Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine sutra će ugostiti selekciju Italije u susretu prvog kola druge faze kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo.

Uoči meča u tuzlanskom Mejdanu, danas je upriličena pres-konferencija na kojoj su se prisutnim predstavnicima medija obratili potpredsjednik Upravnog odbora Košarkaškog saveza BiH Aid Berbić i selektor Dario Đerđa.

"Nesumnjivo je da će košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine imati apsolutnu podršku, jer je dvorana prije nekoliko dana rasprodana. Četiri i po hiljade ljudi zdušno će navijati za košarkaše BiH. Velika je čast što smo uspjeli omogućiti da i Garza dođe u Tuzlu i bude dio ove ekipe. To je momak koji svojim porukama, ponašanjem i odnosom prema igri i reprezentaciji može biti primjer kakvog čovjeka želite imati u reprezentaciji", kazao je Berbić te naglasio kako je sada KSBiH u znatno boljoj finansijskoj situaciji nego u prethodnom periodu:

"Košarkaški savez BiH, poslije 30-35 godina, prvi je put na pozitivnoj nuli, odnosno više nikome ništa nije dužan. U proteklom periodu riješili smo veliki broj stvari i sada je lakše organizovati ovakve pripreme."

Selektor Đerđa o narednom protivniku ističe:

"Igramo protiv fenomenalne i kompletne reprezentacije koja na svakoj poziciji ima po dva-tri igrača. Njihova vanjska linija je šuterski, rekao bih, jedna od najboljih u Evropi. Treba ih svesti na neku igru pet na pet i pokušati iskoristiti naše prednosti. Prije svega moramo imati disciplinu igre. Ako je ne budemo imali protiv ekipe kao što je Italija, neće biti lako."

Utakmica BiH – Italija igra se sutra (28. avgust) od 20.00 časova u Tuzli. Osiguran je direktan TV prenos na kanalu Arena Sport 1.

(mondo.ba/KS BiH)

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