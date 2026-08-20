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"Zmajevi" nadigrali Poljsku pred nastavak kvalifikacija za Mundobasket

"Zmajevi" nadigrali Poljsku pred nastavak kvalifikacija za Mundobasket

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
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Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine upisala je pobjedu u prijateljskom susretu protiv Poljske rezultatom 69:60.

ezgif.com-webp-to-jpg-converter.jpg Izvor: fiba.basketball

Utakmica odigrana u Hrasnici poslužila je selektoru Dariju Đerđi za primarnu provjeru forme tima uoči predstojećih kvalifikacionih izazova u pohodu na Svjetsko prvenstvo.

Poljaci su bolje otvorili utakmicu i prvu četvrtinu riješili u svoju korist rezultatom 21:15. Međutim, u drugoj dionici uslijedila je sjajna reakcija "zmajeva". Ubacivši u brzinu više, bh. košarkaši su napravili preokret i na odmor otišli s ubjedljivih +14 (40:26). U prvih 20 minuta briljirali su Jusuf Nurkić sa 11 poena, Edin Atić je dodao osam koševa i Aleksandar Lazić sa dva pogotka manje.

U nastavku susreta viđen je nešto slabiji ritam i pad u igri tima BiH, što su iskoristili gosti, koji su pred odlučujućih 10 minuta smanjili zaostatak na 51:44.

Ipak, u finišu je viđena velika borba s obje strane u kojoj su bh. reprezentativci uspjeli sačuvati prednost i mirno privesti meč kraju.

Najefikasniji akter meča bio je Nurkić sa 18 poena, Atić je postigao 11, a Amar Alibegović koš manje. Kod Poljaka prvo ime susreta bio je Mateuš Ponitka sa 15 pogodaka.

Podsjećamo, reprezentaciju BiH krajem mjeseca očekuju ključni mečevi u borbi za Mundobasket - prvo 28. avgusta dočekuju Italiju u Tuzli, dok tri dana kasnije gostuju Litvaniji u Vilnjusu.

(MONDO)

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