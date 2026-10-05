Mirkova Crna Gora ne može da izgubi: Vučinić vodi "sokolove" u viši rang evropskog fudbala

Crna Gora je sa Mirkom Vučinićem na klupi uspjela da sva četiri meča u Ligi nacija odigra bez poraza i na vrhu je svoje grupe.

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Nepobjediva je Crna Gora Mirka Vučinića! Nakon tri pobjede u prva tri kola Lige nacija sada su sokolovi odigrali neriješeno bez golova sa Jermenijom 0:0. Na meču nije bilo golova, a iako je Stefan Lončar isključen u finišu meča Vučinićev tim je sačuvao bod.

U drugom meču trećeg ranga Lige nacija Kipar je uspio da pobijedi Letoniju 2:1 i to preokretom. Prvo je Daskeviks pogodio za vođstvo Letonaca u 57. minutu, ali su Kosti i Edvards preokrenuli. Kosti je pogodio u 70. minutu, a Edvards u 94. kada se čekao posljednji zvižduk sudije.

Kako igra Mirkova Crna Gora?

Prvo su savladali Kipar 2:1 na svom terenu i to nakon preokreta. Poveli su golom Edvardsa Kiprani, ali je zatim u 66. minutu Nikola Krstović pogodio sa penala, a Milutin Osmajić je bio precizan za 2:1 u samom finišu u 86. minutu

Nakon toga je u gostima savladana Jermenija 3:2 (2:1). Iako su pogađali Serobjan i Spertsijan i dva puta izjednačili na kraju je pogodak Latkovića u 89. minutu donio pobjedu.

Na kraju je sa dva pogotka Vasilija Adžića pobijeđena i Letonija u gostima 2:1, pa je tako Crna Gora poslije prve reprezentativne pauze na prvom mjestu u svojoj grupi.

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