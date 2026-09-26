Krstović izvukao pobjedu Crnoj Gori: Kipranin Markus Edvards utišao Podgoricu, a onda se pojavio Nikola

Crna Gora je poslije gola i asistencije Nikole Krstovića savladala Kipar 2:1 (0:0) u meču Lige nacija.

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Crna Gora otvorila je novu sezonu Lige nacija pobjedom nad Kiprom 2:1 (0:0) iako su gubili "sokolovi" do 66. minuta utakmice.

Nije bilo golova do 55. minuta kada je napadač Barnlija Markus Edvards pogodio za 1:0, ali je 11 minuta kasnije sviran penal. Nekadašnji napadač Crvene zvezde Nikola Krstović ga je pretvorio u gol. Kada je djelovalo da će doći do podjele bodova, Milutin Osmajić je u 86. minutu pogodio za 2:1 i pobjedu.

Vidjeli smo mnogo poznatih imena iz Superlige, pa su za Crnu Goru igrali Balša Popović, Milan Roganović, Stefan Savić, Igor Vujačić, Marko Janković, Nikola Krstović, Stefan Jovetić, Marko Vešović i Milan Vukotić.

Jermenija je u drugom meču Lige C Lige nacija savladala Letoniju 2:0 (1:0). Prvi gol dao je Harutjunjan u 31. minutu, dok je drugi djelo Garibjana u 75.