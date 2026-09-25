Mika Godts je postigao svoj prvi gol u dresu Belgije i to kakav!

Izvor: Jan De Meuleneir / imago sportfotodienst / Profimedia

Mika Godts se predstavio Srbiji kada je razbio Vojvodinu u Evropi, a sada je u Ligi nacija postigao fantastičan gol i presudio Italijanima. Belgija je u derbiju Lige nacija savladala "azure" 2:0 (1:0).

Prvo je Godts pogodio na dodavanje Kevina de Brujnea, mada je loptu vodio skoro pola terena prije šuta. Pobjedu je zapečatio Lukebakio na dodavanje De Ketelarea u 69. minutu.

Pogledajte gol Godtsa:

Mika Godts got his first goal for Belgiumpic.twitter.com/OOMo85yFjY — Jalad (@jaladcreativity)September 25, 2026

U drugom meču A lige Francuska je savladala Tursku golom Mbapea na dodavanje Olisea u 54. minutu, a onda je morao napolje zbog povrede Mbape.

Šta je bilo u B ligi?

Vidi opis Golčina Mike: Prvo je Srbija vidjela kakva je zvijer, sada to zna cijela Evropa Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Promo/FS BiH Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: Promo/FS BiH Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: Promo/FS BiH Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: Promo/FS BiH Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: Promo/FS BiH Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: Promo/FS BiH Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: Promo/FS BiH Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: Promo/FS BiH Br. slika: 8 8 / 8

Bosna i Hercegovina je odigrala bez golova sa Poljskom, a Sjeverna Irska je nakon što je Hviča Kvarackelija promašio penal pobijedila 1:0 Gruziju golom Čarlsa u 100. minutu.

Ukrajina je savladala Mađarsku 1:0, a jedini pogodak postigao je Sikan u 42. minutu. Šveđani su jedva dobili Rumune 2:1 (2:1). Prednost im je donio Isak, Man je izjednačio, a Viktor Đokereš je postigao gol za 2:1 do poluvremena.