Sa cijelog terena za pobjedu: Koš sezone u Turskoj, a igra se prvo kolo

Tofaš je u Bursi savladao Bandirmu trojkom u posljednjoj sekundi. Trojkom sa cijelog terena!

Izvor: X/@EurohoopsTR

Kakav smo koš vidjeli u Turskoj! Tofaš je u Bursi savladao Bandirmu 90:89 trojkom Jigitčana Sajbira u posljednjoj sekundi. Ali trojkom sa cijelog terena!

Promašili su igrači Bandirme šut na sekund i po do kraja meča, a vodili su 89:87. Mislili su da je gotovo, ali turski krilni centar je uspio da uhvati loptu, okrene se i šutne. Pogodio je bez koske, a onda je krenuo delirijum. Kako u komentatorskoj kabini turske televizije, tako i u hali. Pogledajte:

YOK ARTIK YİĞİTCAN SAYBİR YOK ARTIK!



TOFAŞ, TARİHE GEÇECEK BİR SON SANİYE BASKETİYLE MAÇI ALIYOR!

pic.twitter.com/0LlGvsBLhg — Eurohoops Türkiye (@EurohoopsTR)September 25, 2026

Upravo je Jigitčan Sajbir bio najefikasniji na meču kod pobjedničkog tima sa 18 poena, a dobro poznato lice iz ABA lige Brajs Džouns imao je 15. Ubacio je Zek Nutal 15, a Džamuni Meknis 11. Još jedno dobro poznato lice Terel Karter imao je šest poena. Kod Bandirme nije pomogao ni 31 poen Kventina Pitersona. Pomogli su mu Zek Henkins sa 17 i Edon Mađuni sa 12.