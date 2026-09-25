logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Sa cijelog terena za pobjedu: Koš sezone u Turskoj, a igra se prvo kolo

Sa cijelog terena za pobjedu: Koš sezone u Turskoj, a igra se prvo kolo

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Tofaš je u Bursi savladao Bandirmu trojkom u posljednjoj sekundi. Trojkom sa cijelog terena!

Koš u Turskoj preko cijelog terena Izvor: X/@EurohoopsTR

Kakav smo koš vidjeli u Turskoj! Tofaš je u Bursi savladao Bandirmu 90:89 trojkom Jigitčana Sajbira u posljednjoj sekundi. Ali trojkom sa cijelog terena!

Promašili su igrači Bandirme šut na sekund i po do kraja meča, a vodili su 89:87. Mislili su da je gotovo, ali turski krilni centar je uspio da uhvati loptu, okrene se i šutne. Pogodio je bez koske, a onda je krenuo delirijum. Kako u komentatorskoj kabini turske televizije, tako i u hali. Pogledajte:

Upravo je Jigitčan Sajbir bio najefikasniji na meču kod pobjedničkog tima sa 18 poena, a dobro poznato lice iz ABA lige Brajs Džouns imao je 15. Ubacio je Zek Nutal 15, a Džamuni Meknis 11. Još jedno dobro poznato lice Terel Karter imao je šest poena. Kod Bandirme nije pomogao ni 31 poen Kventina Pitersona. Pomogli su mu Zek Henkins sa 17 i Edon Mađuni sa 12.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Turska

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC