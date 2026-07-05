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Skandal poslije utakmice "orlića": Turski navijači bijesni, pale teške reči na mrežama

Skandal poslije utakmice "orlića": Turski navijači bijesni, pale teške reči na mrežama

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Poslije pobjede Srbije nad Turskom u Istanbulu, tamošnji navijači vidno su ljuti

Turci ljuti na košarkaše Srbije Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

U Srbiji se nižu čestitke i pohvale na račun "orlića", ali navijači u Turskoj nisu zadovoljni zbog utakmice igrača do 17 godina. Na društvenim mrežama pojavili su se razni komentari, a neki od njih vezani su baš za srpski tim.

Reprezentacija Srbije igrala je protiv domaćina Turske u Istanbulu. Sad je već postala tradicija, Turska je najteži domaćin. Ipak, izabranici Stevana Mijovića su na karakter uspjeli da pobijede rivala i zakažu duel sa Sjedinjenim Američkim Državama u nedjelju od 19.15 sati. A dok čekamo borbu za zlato, komentari na društvenim mrežama se ne stišavaju.

Ono što je najviše naljutilo navijače u Turskoj, u dvorani koja je bila krcata, svakako je bio tradicionalni pozdrav Srbije i tri prsta. "Ku**** sin, Kusturica dizao je četnički pozdrav ka tribinama na kraju utakmice", jedan je od pogrdnih komentara.

I možda komentari običnih navijača ne bi bili problem, da se na društvenim mrežama nije oglasio i legendarni Ibrahim Kutlaj, koji je vrlo direktno prozvao sudiju na meču Srbije i Turske. Na svom Instagram profilu podijelio je fotografiju profila arbitra i dodao: "Nemoralna osoba koja krade rad vrlo mladih ljudi", napisao je.

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Tagovi

orlići Srbija Turska Svjetsko prvenstvo

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