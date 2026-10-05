Barbarez hvali "zmajeve" nakon trijumfa nad Poljskom: "Ne odustaju, željni su igre, kao djeca su kad vide loptu!"

Selektor BiH sumirao je utiske sa utakmice protiv Poljske, koja je završena pobjedom "zmajeva" (1:0).

Izvor: PIOTR KUCZA/FOTOPYK / imago sportfotodienst / Profimedia

Fudbalska reprezentacija BiH uknjižila je veliku pobjedu u 4. kolu B divizije Lige nacija.

Izabranici Sergeja Barbareza su pred punim tribinama Bilinog polja porazili Poljsku (1:0), prvi put u međusobnim duelima, i septembarsko-oktobarski ciklus završavaju sa 8 bodova, dva manje od prvoplasirane Švedske sa kojom će odmjeriti snage 14. novembra u Štokholmu.

"Sad sam u svlačionici pred svim momcima rekao: svih pet zamjena bilo je fantastično! Znači, i više nego što smo očekivali, i u tempu, i u presingu, i u onome što ja uvijek volim reći: taj voljni moment je nešto fantastično. Njega smo rodili, njega smo stvorili i to je ono što nas krasi. Oni ne odustaju, vole igrati i vidi se da su željni lopte, kao djeca kad vide loptu. Stvarno obožavam to da gledam i veliko je zadovoljstvo sa njima raditi. Nekad se naljutim, pa ih poslije poljubim jer šef nekad mora nešto i odlučiti, ali stvarno je super. Izvan očekivanja su i svaki put me iznova iznenade kako odigraju", rekao je selektor Barbarez za BHT1 nakon meča.

Utakmicu u Zenici BiH je počela u formaciji 3-5-2, da bi potom zaigrala u svojoj klasičnoj 4-4-2.

"Nije lako. Dokazali smo da možemo tako igrati i da možemo mijenjati formaciju, ali nije lako. Oni i sami kažu, pogotovo na desnoj strani, jer kad protivnik izvrši visok pritisak, onda Amar mora biti u sredini da čuva prostor, a kad ste u nižem bloku, treba biti taj peti straga. Između njega i Zinedina bilo je malo problema s akomunikacijom, jedno dva puta po pet minuta nismo potpuno vladali tim balansom. Ali, naravno, to je odlična reprezentacija, vidi se da su igrači vrhunske klase, pa nam je još draže kad ih uspijemo pobijediti. Plan je svakako bio da se po ulasku Esmira vratimo na 4-4-2, jer oni u sistemu 3-5-2 mogu igrati jako dobro. Mi smo mislili da on može igrati ful-beka pa ćemo to nekad probati u prijateljskoj utakmici. Međutim, plan je bio da se po njegovom ulasku vratimo u našu standardnu formaciju, a poslije smo sa Stjepanom opet otišli u pet otpozadi. Rijetko ko u utakmici tri puta promijeni formaciju, ali svaki je put bilo za dobrobit ekipe i funkcionisalo je vrlo dobro."

Armin Gigović je, ističe Barbarez, otkrovenje ovog ciklusa.

"Njegova energija u ove četiri utakmice bila je nevjerovatna. To dolazi do izražaja jer u svom klubu stalno igra tu poziciju "šestice" i ima slobodu da ulazi iz drugog plana. Sa ovom energijom i brzim trčanjem fantastično je odradio posao i na lijevom boku, odnosno lijevom krilu, u suradnji s Baždarom, Jovom... Stvarno sam prezadovoljan."

Poslije već pomenutog meča sa Švedskom, fudbalere BiH tri dana kasnije očekuje domaći meč sa Rumunima. Nakon toga će u decembru saznati imena protivnika u kvalifikacijama za EURO 2028. godine.

(mondo.ba, D. Šutvić)

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