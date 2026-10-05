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Muharemović presrećan zbog pobjede protiv Poljske: "Volim da igram sa ovim momcima, vidi se kako se borimo!"

Muharemović presrećan zbog pobjede protiv Poljske: "Volim da igram sa ovim momcima, vidi se kako se borimo!"

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić
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Štoper Lidsa odjavio je meč u kojem je BiH ostvarila veliki trijumf.

Tarik Muharemović Izvor: Kacper Staniec / imago sportfotodienst / Profimedia

Ogroman posao u defanzivi, na putu ka velikom trijumfu nad Poljskom, odradio je Tarik Muharemović. Štoper Lidsa bio je jedna od nepremostivih prepreka za goste koji su grotlo Bilinog polja napustili poraženi rezultatom 1:0.

"Velika pobjeda, jako bitna pobjeda za korak dalje, pogotovo zbog bodova u grupi. Lijepa utakmica, ali to bez mojih saigrača na terenu ne bi bilo moguće — pogotovo uz Nikolu, Katića, Seju, Stjepana... Stvarno ne bih bio tu gdje jesam, pogotovo u reprezentaciji. Volim igrati sa momcima, vidi se kako se borimo jedni za druge i tako treba da nastavimo", bile su prve impresije Tarika Muharemovića.

BiH je odigrala čak 4 utakmice u 11 dana, ali je uspjela da osvoji 8 bodova i napravi veliki korak i ka povratku u A diviziju.

"Nije bilo nimalo lako! Sada se na kraju stvarno osjeti taj umor. Nije lako igrati četiri utakmice u 11 dana, mislim da je to veliki tempo. Pogotovo jer smo imali protivnike koji imaju kvalitet i drže visok tempo. Na kraju je normalno da se dogode neke greške. To ćemo još popraviti, ali na kraju su najbitnija tri boda."

Ovaj ciklus Lige nacija BiH će završiti u novembru. Gostovaće Švedskoj 14. novembra, dok će tri dana kasnije dočekati Rumuniju.
Nakom prve 4 utakmice Švedska na prvom mjestu ima 10 bodova, BiH je na 8, Poljaci su ostali na 4, dok je Rumunija bez bodova.

(mondo.ba, D. Šutvić)

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Tagovi

BiH Poljska fudbal Liga nacija zmajevi Tarik Muharemović

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