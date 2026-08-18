"Zmajevi" se pripremaju za prijateljske, a onda i mnogo važnije mečeve

Košarkaše BiH do kraja avgusta očekuju dva test susreta - protiv Poljske i sarajevske Bosne.

Izvor: Promo/KS BiH

Košarkaši Bosne i Hercegovine u Sarajevo se pripremaju za predstojeće kvalifikacione susrete za Svjetsko prvenstvo. Poslije uvodnog dijela i rada na fizičkoj spremi, koji su od 12. avgusta sproveli na Vlašiću, reprezentativci sada prelazak na taktičko uigravanje i odigravanje test-mečeva.

U ovoj etapi trenažnog procesa predviđena su dva prijateljska susreta pred domaćom publikom. Prvu provjeru "zmajevi" će imati u četvrtak, 20. avgusta, kada u Hrasnici dočekuju selekciju Poljske, a tri dana kasnije slijedi meč u tuzlanskoj dvorani "Mejdan", gdje će odmjeriti snage sa ekipom sarajevskom Bosnom.

Stručni štab računa na kombinaciju iskusnih i mlađih igrača, a među 18 pozvanih imena ističu se NBA košarkaši Jusuf Nurkić i Luka Garza.

Na spisku su: Edin Atić, Amar Gegić, Darko Talić, Adnan Arslanagić, Mićo Milovanović, Ksavijer Kastaneda, Vojin Ilić, Eman Šertović, Edin Preldžić, Adin Vrabac, Aleksandar Lazić, Asim Gutić, Amar Alibegović, Stefan Simanić, Jusuf Nurkić, Kenan Kamenjaš, Luka Garza i Alija Islamović. Na spisku nema povrijeđenih Džanana Muse i Emira Sulejmanovića.