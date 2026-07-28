Italija objavila spisak za BiH i Srbiju: Evo ko čeka "zmajeve" i "orlove" u kvalifikacijama

Reprezentacija Srbije će pred početak nove klupske sezone okupiti tim i odmjeriti snage sa dvije reprezentacije, Italijom i Islandom
Tradicionalno nezgodan rival reprezentacije Srbije, ekipa Italije, objavila je spisak igrača koji će odmeriti snage sa "orlovima" u FIBA finalnom krugu kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo. Luka Banki odredio je imena koja će najprije 28. avgusta igrati protiv Bosne i Hercegovine, a onda tri dana kasnije u Pezaru dočekati Srbiju u mečevima grupe J.
Na spisku Italije se nalaze:
- Niko Menion (Rim)
- Stefano Tonut (Olimpija)
- Nikolo Meli (Fenerbahče)
- Simone Fontekio (Majami)
- Darijus Tompson (Olimpija)
- Amedeo Tesitori (Venecija)
- Đampaolo Riči (Olimpija)
- Mateo Spanjolo (Baskonija)
- Gabrijele Proćida (Real Madrid)
- Saliu Nijang (Virtus)
- Frančesko Ferari (Virtus)
- Tomaso Baldaso (Virtus)
- Nikola Akele (Olimpija)
- Đovani Emejuru (Severna Karolina)
- Alesandro Pajola (Partizan)
- Džon Petručeli (Napoli)
Reprezentacija Italije okuplja se 10. avgusta u trening kampu u Folgariji. U duele sa svim reprezentacijama iz rivalske grupe ulazi kao favorit, jer je u svojoj, grupi D, završila kao prva. Italijani su sa skorom 5-1 bili bolji od Litvanije (3-3), Islanda (3-3) i Velike Britanije (1-5).
Kad je u pitanju grupa C, u kojoj je Srbija igrala, ispred "orlova" našao se tim Ergina Atamana. Turska je bez poraza (6-0) obezbijedila završni krug kvalifikacija, druga je bila Srbija (4-2), treća Bosna i Hercegovina (2-4), dok je posljednje mjesto zauzela Švajcarska sa skorom 0-6.
Objedinjene grupe C i D sada broje šest ekipa, a snage će odmjeriti timovi koji se u dosadašnjim FIBA prozorima nisu međusobno takmičili. Turska je prva sa 12 bodova, Italija druga sa 11, Srbija je na trećem mjestu sa 10, Litvanija i Island imaju po devet, dok je Bosna i Hercegovina posljednja sa osam bodova. Plasman na Svjetsko prvenstvo u Kataru obezbijediće tri najbolje plasirane ekipe grupe J.