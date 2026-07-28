Italija objavila spisak za BiH i Srbiju: Evo ko čeka "zmajeve" i "orlove" u kvalifikacijama

Reprezentacija Srbije će pred početak nove klupske sezone okupiti tim i odmjeriti snage sa dvije reprezentacije, Italijom i Islandom

Izvor: MN PRESS

Tradicionalno nezgodan rival reprezentacije Srbije, ekipa Italije, objavila je spisak igrača koji će odmeriti snage sa "orlovima" u FIBA finalnom krugu kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo. Luka Banki odredio je imena koja će najprije 28. avgusta igrati protiv Bosne i Hercegovine, a onda tri dana kasnije u Pezaru dočekati Srbiju u mečevima grupe J.

Na spisku Italije se nalaze:

Niko Menion (Rim)

Stefano Tonut (Olimpija)

Nikolo Meli (Fenerbahče)

Simone Fontekio (Majami)

Darijus Tompson (Olimpija)

Amedeo Tesitori (Venecija)

Đampaolo Riči (Olimpija)

Mateo Spanjolo (Baskonija)

Gabrijele Proćida (Real Madrid)

Saliu Nijang (Virtus)

Frančesko Ferari (Virtus)

Tomaso Baldaso (Virtus)

Nikola Akele (Olimpija)

Đovani Emejuru (Severna Karolina)

Alesandro Pajola (Partizan)

Džon Petručeli (Napoli)

Reprezentacija Italije okuplja se 10. avgusta u trening kampu u Folgariji. U duele sa svim reprezentacijama iz rivalske grupe ulazi kao favorit, jer je u svojoj, grupi D, završila kao prva. Italijani su sa skorom 5-1 bili bolji od Litvanije (3-3), Islanda (3-3) i Velike Britanije (1-5).

Kad je u pitanju grupa C, u kojoj je Srbija igrala, ispred "orlova" našao se tim Ergina Atamana. Turska je bez poraza (6-0) obezbijedila završni krug kvalifikacija, druga je bila Srbija (4-2), treća Bosna i Hercegovina (2-4), dok je posljednje mjesto zauzela Švajcarska sa skorom 0-6.

Objedinjene grupe C i D sada broje šest ekipa, a snage će odmjeriti timovi koji se u dosadašnjim FIBA prozorima nisu međusobno takmičili. Turska je prva sa 12 bodova, Italija druga sa 11, Srbija je na trećem mjestu sa 10, Litvanija i Island imaju po devet, dok je Bosna i Hercegovina posljednja sa osam bodova. Plasman na Svjetsko prvenstvo u Kataru obezbijediće tri najbolje plasirane ekipe grupe J.