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Italija objavila spisak za BiH i Srbiju: Evo ko čeka "zmajeve" i "orlove" u kvalifikacijama

Italija objavila spisak za BiH i Srbiju: Evo ko čeka "zmajeve" i "orlove" u kvalifikacijama

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Reprezentacija Srbije će pred početak nove klupske sezone okupiti tim i odmjeriti snage sa dvije reprezentacije, Italijom i Islandom

Spisak košarkaša Italije za duel sa Srbijom Izvor: MN PRESS

Tradicionalno nezgodan rival reprezentacije Srbije, ekipa Italije, objavila je spisak igrača koji će odmeriti snage sa "orlovima" u FIBA finalnom krugu kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo. Luka Banki odredio je imena koja će najprije 28. avgusta igrati protiv Bosne i Hercegovine, a onda tri dana kasnije u Pezaru dočekati Srbiju u mečevima grupe J.

Na spisku Italije se nalaze:

  • Niko Menion (Rim)
  • Stefano Tonut (Olimpija)
  • Nikolo Meli (Fenerbahče)
  • Simone Fontekio (Majami)
  • Darijus Tompson (Olimpija)
  • Amedeo Tesitori (Venecija)
  • Đampaolo Riči (Olimpija)
  • Mateo Spanjolo (Baskonija)
  • Gabrijele Proćida (Real Madrid)
  • Saliu Nijang (Virtus)
  • Frančesko Ferari (Virtus)
  • Tomaso Baldaso (Virtus)
  • Nikola Akele (Olimpija)
  • Đovani Emejuru (Severna Karolina)
  • Alesandro Pajola (Partizan)
  • Džon Petručeli (Napoli)

Reprezentacija Italije okuplja se 10. avgusta u trening kampu u Folgariji. U duele sa svim reprezentacijama iz rivalske grupe ulazi kao favorit, jer je u svojoj, grupi D, završila kao prva. Italijani su sa skorom 5-1 bili bolji od Litvanije (3-3), Islanda (3-3) i Velike Britanije (1-5).

Kad je u pitanju grupa C, u kojoj je Srbija igrala, ispred "orlova" našao se tim Ergina Atamana. Turska je bez poraza (6-0) obezbijedila završni krug kvalifikacija, druga je bila Srbija (4-2), treća Bosna i Hercegovina (2-4), dok je posljednje mjesto zauzela Švajcarska sa skorom 0-6.

Objedinjene grupe C i D sada broje šest ekipa, a snage će odmjeriti timovi koji se u dosadašnjim FIBA prozorima nisu međusobno takmičili. Turska je prva sa 12 bodova, Italija druga sa 11, Srbija je na trećem mjestu sa 10, Litvanija i Island imaju po devet, dok je Bosna i Hercegovina posljednja sa osam bodova. Plasman na Svjetsko prvenstvo u Kataru obezbijediće tri najbolje plasirane ekipe grupe J.

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Tagovi

orlovi zmajevi Italija Mundobasket 2027 kvalifikacije

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