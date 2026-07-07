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"Nemojte njega da zaboravite": Nikola Đurišić pokazao šta znači reprezentacija

"Nemojte njega da zaboravite": Nikola Đurišić pokazao šta znači reprezentacija

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Reprezentativac Srbije Nikola Đurišić iznio je utiske poslije ubjedljive pobjede protiv BiH u Pioniru.

Nikola Đurišić o utakmici Srbija BiH Izvor: MONDO

Košarkaš Crvene zvezde Nikola Đurišić odigrao je zapaženu partiju u ubjedljivoj pobjedi Srbije protiv BiH (94:81) u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo. Imao je 16 poena i sedam asistencija, uz veliki posao koji je odradio u odbrani.

"Orlovi" su jednostavno bili za klasu bolji na čelu sa Nikolom Jokićem i Nikolom Jovićem, ali ne treba zanemariti ni doprinos ostalih igrača. Đurišić je posebno pohvalio Nikolu Tanaskovića, čiju dobru partiju statistika najbolje ne oslikava.

"Fenomenalno je izgledalo, jako bitna pobjeda za nas. Znamo kako smo se mučili u Sarajevu i lijepo je bilo završiti ovo na ovakav način", rekao je Đurišić odmah nakon meča.

NBA tandem je ponovo bio na visini zadatka, ali Đurišić je jednom rečenicom pokazao šta zapravo znači reprezentacija. 

"Nemoj da zaboraviš Tanaskovića! Znamo ko je uvijek najbolji na utakmicama, Jokić i Jović, ali poslije njih se uvijek neko istakne i to je snaga ovog tima."

Đurišić je bio u sjajnom šuterskom ritmu, ali ne treba zanemariti ni to što je imao šest asistencija. Cijeli tim je imao impresivnih 30 i to je najveća snaga ovog tima.

"Jesam pronašao šut, ali ja sam uvek imao šut... Šalim se. To je sve do samopouzdanja. Drago mi je što je sve ušlo", zaključio je raspoloženi Đurišić.

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Tagovi

orlovi Srbija košarka Nikola Đurišić Mundobasket 2027

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