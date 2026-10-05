Ponovo haos u bh. rukometu: Odgođen početak Premijer lige BIH!

Samo šest dana nakon što je postignut dogovor o početku nove sezone u rukometnoj PLBIH njen početak je odgođen.

Izvor: Anadolija/Kemal Zorlak

Danima i sedmicama klubovi iz rukometne Premijer lige BIH čekali su informaciju o tome kada će početi novu sezonu i konačnu ju dočekali prošle sedmice, ali haos u bh. rukometu se ipak nastavlja.

Samo šest dana nakon što je nakon vanredne sjednice Skupštine RSBIH postignut dogovor na Upravnom odboru o početku nove sezone u rukometnoj PLBIH njen početak je odgođen.

Rukometni savez BIH obavijestio je u ponedjeljak klubove da je početak sezone Premijer lige BIH za muškarce planiran za 10. oktobar odgođen zbog administrativnih problema.

"Ovim putem vas obavještavamo da se odgađa početak Premijer lige za muškarce, koji je bio predviđen za 10. 10. 2026. godine, za sezonu 2026/2027. Naime, zbog administrativnih radnji vezanih za registraciju igrača, kao i nedostatka vremena potrebnog za njihovu pravovremenu obradu i provjeru, a kako bi svi klubovi imali ravnopravan status i kako bi spiskovi igrača bili uredno i u potpunosti kompletirani, primorani smo odgoditi početak prvenstva. Cilj nam je da se registracije izvrše na jednak način za sve klubove, uz potpunu provjeru i tačnost podataka. O svim narednim koracima, kao i eventualnim promjenama rokova, bit ćete pravovremeno obaviješteni. Hvala na razumijevanju i strpljenju", stoji u dopisu komesara za takmičenje Aleksandra Vrhovca.

Novo odgađanje stvoriće dodatni problem za sve klubove Premijer lige s obzirom da se neki od njihza novu sezonu pripremaju već dva i po mjeseca.

Učesnici evropskih takmičenja su u još težoj situaciji, a neki od njih već su počeli sa nastupima u Evropi.

Šampion BIH, ekipa Zrinjskog odigrala je prvo kolo EHF Evropske lige i savladala Šamberi, a do početka prvenstva će odigrati i mečeve protiv Kadetena iz Šafhauzena, te duel sa ČSM Bukureštom.

Banjalučki Borac svoj prvi meč u Evropi igraće 18. oktobra u Solunu, a prije tog okršaja trebao je da igra sa Vogošćom, međutim, i crveno-plavi će gotovo sigurno početi evropsko takmičenje bez ijednog odigranog meča u domaćem prvenstvu.