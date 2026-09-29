Izviđač srušio Šamberi!

Rukometaši Izviđača uspješno su počeli novu sezonu u Evropi i to pobjedom nad francuskim Šamberijem.

Izvor: Promo/RK Izviđač Ljubuški

Šampion BIH ekipa Izviđača odlično je počinje takmičenje u EHF Evropskoj ligi.

IZVIĐAČ - ŠAMBERI 34:33 (19:17)

U Ljubuškom je savladan francuski Šamberi, koji je već odigrao četiri prvenstvene utakmice u Francuskoj, za razliku od "skauta" kojima je ovo večeras bio prvi takmičarski meč.

Odlično su Hercegovci ušli u utakmicu i konstantno su imali prednost - najviše četiri razlike, ali se na odmor u poluvremenu otišlo sa samo "plus dva" u korist domaće ekipe.

U nastavku su Francuzi uspjeli da se vrate i uvedu meč u neizvjesnu završnicu u kojoj su se ipak bolje snašli domaći rukometaši i zasluženo stigli do prvih evropskih bodova ove sezone. Pobjedonosni pogodak u posljednjem minutu postigao je Danijel Stijović.

Najefikasniji u taboru "skauta" bili su Amer Šahinović sa sedam golova, po pet su postigli Stijović i Kerim Semić, dok su po jedan manje zabilježili Fahrudin Melić i Zvonimir Lukenda. Kod gostiju iz Francuske prvo ime utakmice bili su Dimitri Klod i Lukas Vanog sa po sedam postignutih pogodaka.

Rukometaši Izviđača nalaze se u Grupi C EHF Evropske lige sa Šamberijem, Kadetenom iz Šafhauzena i ČSM Bukureštom. U drugom kolu 6. oktobra, a sedam dana kasnije u Bukureštu. Tokom novembra dočekaće prvo Kadeten, pa ČSM Bukurešt, a grupnu fazu završiće 1. decembra gostovanjem u Šamberiju.

Prvoplasirani i drugoplasirani tim iz svake od osam grupa igraće u šesnaestini finala zajedno sa trećeplasiranim i četvrtoplasiranim timovima iz svake od šest grupa Lige šampiona. Pobjednici, njih 14, izboriće mjesto u osmini finala, gdje će se naći i dva petoplasirana tima iz druge grupne faze u Ligi šampiona.

(MONDO)