Reprezentacija Srbije do 19 godina je poražena u poslednjem meču turnira "Stevan Ćele Vilotić"

Izvor: MN PRESS

Reprezentacija Srbije do 19 godina je poražena od Mađarske ubjedljivim rezultatom 4:0 (3:0) u prijateljskoj utakmici. Orlići su još u ranoj fazi meča jurili zaostatak, pa je poraz na turniru "Stevan Ćele Vilotić" već u prvom poluvremenu bio izvjestan.

U Subotici je odigrano treće kolo selekcija do 19 godina, na 32. memorijalnom turniru "Stevan Ćele Vilotić". Srpska reprezentacija je u prvom poluvremenu već imala popriličan zaostatak, golovi su se nizali u 19. minutu, onda u 26, pa ponovo pred odlazak na veliki odmor. Na kraju, srpski tim je i u 68. minutu meča primio gol za konačan rezultat.

Vidi opis Orlići doživjeli debakl na kraju turnira: Nemilosrdna Mađarska razbila Srbiju Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 9 / 9 AD

Najprije je bio precizan Adam Zubor, potom je i Erik Kovač zatresao mrežu, a u 45. minutu Bence Rab je Mađarsku odveo na pauzu uz lagodno vođstvo od 3:0. U drugom poluvremenu je mrežu zatresao Žombor Varga.

Epilog turnira

Mađarska je sa sedam bodova završila kao prvoplasirana na turniru u Srbiji. Iza posljednjeg rivala našla se Rumunija sa šest bodova, dok je Bugarska osvojila dva, a Orlići su ostali na jednom.

Srbija je na ovom turniru odigrala tri utakmice i nije uspjela da stigne do pobjede. Najprije je igrala neriješeno protiv Bugarske (1:1), potom je ubjedljivo savladana od strane Rumunije sa 3:1, a na kraju je bolan poraz nanijela dominantna Mađarska.

Šta čeka Srbiju do 19 godina?

Reprezentacija Srbije do 19 godina, koju vodi Gordan Petrić, se priprema za kvalifikacije za Evropsko prvenstvo. Srpski tim se nalazi u grupi 1, a rivali će joj biti Farska Ostrva, Azerbejdžan i Crna Gora. Prvi meč je na programu 11. novembra protiv Farskih Ostrva, potom će na megdan Azerbejdžanu, a 17. novembra gledaćemo komšijski derbi.

Bonus video:

Pogledajte 01:05:33 Priča za medalju: Milenko Tepić Izvor: MONDO Izvor: MONDO

(MONDO)