logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Đani Infantino poslao poruku BiH: Povratak na Mundijal u velikom stilu, nezaboravni trenuci za zemlju

Đani Infantino poslao poruku BiH: Povratak na Mundijal u velikom stilu, nezaboravni trenuci za zemlju

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
0

Dok većina fudbalskih saveza svijeta javno kritikuje Đanija Infantina, predsjednik FIFA oglasio se o reprezentaciji BiH.

Đani Infantino o reprezentaciji BiH Izvor: Facebook/Vico Zeljković

U svom drugom nastupu na svjetskim prvenstvima, fudbalska reprezentacija BiH ostvarila je istorijski uspjeh plasmanom u nokaut fazu takmičenja.

Nakon premijere u Brazilu 2014. godine, "zmajevi" su 12 godina kasnije izborilii plasman na Mundijal 2026, koji je ovog ljeta održan u SAD, Kanadi i Meksiku.

I dok većina fudbalskih selekcija svijeta javno kritikuje Đanija Infantina zbog pokušaja prodaje fudbalske "svetinje" Svjetskog prvenstva, predsjednik FIFA oglasio se o reprezentaciji BiH. On je pohvalno govorio o nastupu BiH, te objavio kolaž fotografije bh. selekcije.

"Reprezentacija BiH svoj povratak na FIFA Svjetsko prvenstvo obilježila je u velikom stilu plasiravši se u nokaut fazu prvi put u istoriji. Igrači su dali sve od sebe na terenu, stvorivši nezaboravne trenutke za svoju zemlju i pokazavši pravi takmičarski duh od početka do kraja. Čestitke bh. reprezentaciji na izuzetnom nastupu na Mundijalu 2026", objavio je predsjednik FIFA na svom Instagram profilu.

Podsjetimo, BiH je u grupnoj fazi Svjetskog prvenstva odigrala 1:1 sa domaćinom Kanadom, zatim je doživjela ubjedljiv poraz od Švajcarske (1:4), da bi u odlučujućem meču u grupi B slavila protiv Katara 3:1 i plasirala se u šesnaestinu finala. Ipak, za razliku od Kanade, u duelu sa drugim domaćinom SAD nije bilo uspjeha, pa su Amerikanci slavili 2:0 i okončali put BiH na Mundijalu.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Đani Infantino zmajevi reprezentacija BiH Mundijal 2026

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC