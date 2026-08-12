Đani Infantino poslao poruku BiH: Povratak na Mundijal u velikom stilu, nezaboravni trenuci za zemlju

Dok većina fudbalskih saveza svijeta javno kritikuje Đanija Infantina, predsjednik FIFA oglasio se o reprezentaciji BiH.

Izvor: Facebook/Vico Zeljković

U svom drugom nastupu na svjetskim prvenstvima, fudbalska reprezentacija BiH ostvarila je istorijski uspjeh plasmanom u nokaut fazu takmičenja.

Nakon premijere u Brazilu 2014. godine, "zmajevi" su 12 godina kasnije izborilii plasman na Mundijal 2026, koji je ovog ljeta održan u SAD, Kanadi i Meksiku.

I dok većina fudbalskih selekcija svijeta javno kritikuje Đanija Infantina zbog pokušaja prodaje fudbalske "svetinje" Svjetskog prvenstva, predsjednik FIFA oglasio se o reprezentaciji BiH. On je pohvalno govorio o nastupu BiH, te objavio kolaž fotografije bh. selekcije.

"Reprezentacija BiH svoj povratak na FIFA Svjetsko prvenstvo obilježila je u velikom stilu plasiravši se u nokaut fazu prvi put u istoriji. Igrači su dali sve od sebe na terenu, stvorivši nezaboravne trenutke za svoju zemlju i pokazavši pravi takmičarski duh od početka do kraja. Čestitke bh. reprezentaciji na izuzetnom nastupu na Mundijalu 2026", objavio je predsjednik FIFA na svom Instagram profilu.

Podsjetimo, BiH je u grupnoj fazi Svjetskog prvenstva odigrala 1:1 sa domaćinom Kanadom, zatim je doživjela ubjedljiv poraz od Švajcarske (1:4), da bi u odlučujućem meču u grupi B slavila protiv Katara 3:1 i plasirala se u šesnaestinu finala. Ipak, za razliku od Kanade, u duelu sa drugim domaćinom SAD nije bilo uspjeha, pa su Amerikanci slavili 2:0 i okončali put BiH na Mundijalu.