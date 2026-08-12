Dušan Vlahović zvanično u Bešiktašu: Nova stranica karijere u Istanbulu!

To je to, zvanično je!

Izvor: X/@Besiktas

"Crni orlovi, dolazim u Bešiktaš!", poruka je nasmijanog Dušana Vlahovića!

Dušan Vlahović je spreman za novo poglavlje u svojoj karijeri. Srpski napadač postigao je dogovor sa Bešiktašom, koji sa klupe predvodi Vinćenco Italijano, i potpisao trogodišnji ugovor čime definitivno napušta Seriju A nakon epizode u Juventusu.

Prema najnovijim informacijama, ugovor predviđa godišnju platu od oko osam miliona evra po sezoni, uz bonuse koji bi ukupnu sumu mogli da podignu do 10 miliona evra.

Impresivna statistika u Italiji

Izvor: Phelan Ebenhack/FR121174 AP

Prije nego što se usmjeri ka Turskoj, vrijedi se osvrnuti na brojeve koje Vlahović ostavlja iza sebe na Apeninima. Od svog debija u sezoni 2018/19, srpski reprezentativac je upisao 249 nastupa u Seriji A i UEFA takmičenjima, postigavši 106 golova uz 21 asistenciju.

Mrežu je tresao prosječno na svakih 154 minuta, uz stopu konverzije šansi od 16,3%. Posebno je zanimljiv podatak koji se odnosi na prekide: snažni špic je u posmatranom periodu postigao čak šest golova iz slobodnih udaraca.

Među najboljim realizatorima Serije A

Dušan Vlahović

Izvor: Loris Roselli/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Fokusirajući se isključivo na italijansko prvenstvo, Vlahović je odigrao 221 utakmicu, postigao 94 gola i zabilježio 17 asistencija, uz prosjek od jednog pogotka na svakih 155 minuta. Njegov procenat realizacije u ligi iznosi 16,1%, dok je sa "bijele tačke" bio izuzetno siguran – realizovao je 21 od 25 penala.

U poređenju sa drugom dvojicom vrhunskih napadača koji su obilježili nedavnu istoriju Serije A, Vlahović se pozicionirao između Viktora Osimena i Romelua Lukakua: Nigerijac ima bolji golgeterski prosjek, dok se Belgijanac odlikuje većim procentom realizacije.

Početak nove ere

Izvor: X/@Besiktas

Prelazak u Bešiktaš dolazi nakon četiri i po sezone provedene u Juventusu. Stigavši iz Fiorentine u januaru 2022. godine u transferu vrijednom 70 miliona evra plus bonusi, Vlahović je boravak u torinskom gigantu završio sa solidnim brojkama, ali bez kontinuiteta koji se od njega očekivao kako bi u potpunosti dominirao ligom. U svojoj posljednjoj sezoni (2025/26) zabilježio je osam golova na 21 nastupu.

Sa 26 godina, Vlahović je izabrao drugačiji put od onog koji se nagovještavao na kraju njegovog mandata u Torinu. Bešiktaš mu nudi centralnu ulogu u timu i izuzetno finansijski izdašan ugovor.

Sada je na srpskom napadaču da brojke i iskustvo iz Italije pretvori u novu golgetersku priču u Istanbulu. Serija A gubi jednog od svojih najubitačnijih strijelaca, dok Vlahović nova uzbuđenja traži na Bosforu.