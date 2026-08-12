Srpski fudbaleri nestaju iz Liga petice

Srpski fudbal se suočava s krizom: odlaskom Dušana Vlahovića u Bešiktaš, broj igrača u Ligama petice nastavlja da opada. Posebno onih koji igraju za velike timove i koji se bore za trofeje i Evropu.

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Sve izvjesnijim transferom Dušana Vlahovića u Bešiktaš, srpski fudbal ostaće bez jednog od malobrojnih asova koji imaju značajnu ulogu i minutažu u "Ligama petice".

Dušan je ovog ljeta kao slobodan igrač otišao iz Juventusa i iz Serije A, u kojoj bio još od 2018. i svojih tinejdžerskih dana, kada je stigao kao biser Partizana. Njegovim odlaskom, Srbija je ostala sa 26 igrača u Top 5 evropskih liga, s tim da je sada već pitanje dana kada će Aleksa Terzić preći u Frozinone i povećati taj broj na 27.

Nažalost, taj broj ne pruža realnu sliku o tome da zapravo veoma mali broj srpskih igrača ima bitnu ulogu u timovima koji će se na najvišem nivou i u najjačim prvenstvima boriti za trofeje ili za izlazak u Evropu.

Posebno poražavajuće zvuči da u francuskoj Ligi 1 igra samo jedan srpski fudbaler, bivši napadač IMT-a Miloš Luković (20) u Strazburu, u koji se vratio sa pozajmice Las Palmasu.

U Španiji imamo samo dvojicu, bivšeg reprezentativca Srbije Marka Dmitrovića (34) u Espanjolu i uz njega Nikolu Maraša (30) u Alavesu, sa kojim ima ugovor do 2027, nakon što je prošle sezone na pozajmici u Mirandesu doživeo eliminaciju iz "Segunde" u treću ligu.

U Njemačkoj igra samo jedan igrač

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U Bundesligi su četvorica srpskih igrača, ali njihov dosadašnji boravak u Njemačkoj ne obećava da će imati značajnu ulogu. Jedini sa rolom je Andrej Ilić (26), napadač Union Berlina koji je "odjavio" Veljka Paunovića SMS porukom i jedini je standardni Srbin u Bundesu, s tim da se ovog ljeta nagađalo da bi mogao da ode u Premijer ligu, u Fulam, Notingem Forest ili Koventri.

U Njemačkoj su i Andrija Maksimović u RB Lajpcigu, Jovan Milošević i Lazar Jovanović u Štutgartu, sa tim da se samo iščekuje ime kluba u koji će otići Milošević, jer je očigledno da mu njegov matični tim i dalje neće pružiti šansu. U toj zemlji je i mladi Aleksa Damjanović, ali će igrati u U-19 timu Bajer Leverkuzena poslije transfera iz Zvezde.

U Premijer ligi, najjačoj na svijetu, ukupno su petorica srpskih fudbalera. Minute će sigurno imati Nikola Milenković kao stub odbrane Notingem Foresta, Đorđe Petrović kao golman Bornmuta i Saša Lukić kao novi centralni vezista povratnika u ligu Ipsviča. Za to vrijeme, Veljko Milosavljević će se nametati u Bornmutu poslije oporavka od povrede i komplinovanog kraja prošle sezone, a Kosta Nedeljković se vratio u Aston Vilu sa pozajmice u RB Lajpcigu da pokuša da se izbori za minute.

Šta će biti sa Stankovićem u Interu?

U Seriji A je najviše srpskih internacionalaca - 13, mada se iznenađujuće povela priča o tome da bi Inter ekspresno mogao da proda Aleksandra Stankovića i to čim ga je kupio nazad od Briža.

U Italiji će značajnu ulogu imati Strahinja Pavlović u Milanu, Vanja Milinković Savić je u Napoliju stekao zvanje najboljeg golmana Serije A, dok se očekuje i konačna eksplozija Lazara Samardžića u Atalanti.

U Seriji A su i igrači koji nisu tako često u prvom planu ili nisu "na radaru" reprezentacije Srbije. Tamo je i Mile Svilar, čuvar mreže Rome i jedan od najboljih "jedinica" lige, koji više neće da čuje za "Orlove" ni za Srbiju. Takođe, za nacionalni tim ne konkuriše ni bivši "orao" Nemanja Matić (38) koga čeka izvjesno i dalje značajna uloga u Sasuolu u njegovoj drugoj i posljednjoj godini ugovora sa tim timom, u kojem je kapiten.

Među golmanima tu su i Filip Stanković (24) koji se sa Venecijom vratio iz Serije B i Boris Radunović, koji je član Kaljarija, a prošle sezone je sa Specijom ispao iz Serije B u treći rang.

Mnogi će napustiti Seriju A

Među Srbima u Italijia ima i igrača sa još nejasnim statusom poput Ivana Ilića u Torinu, Vanja Vlahović (22) kao ni Boris Radunović nije pomogao Speciji da ostane u Seriji B, pa bi ovog ljeta mogao da ode iz Atalante na pozajmicu nazad u drugi rang, u Mantovu. Koferi su navodno spakovani i našem Petru Ratkovu (22), napadaču Lacija kojeg nezvanično želi Dinamo iz Moskve.

Ovog ljeta tim će promijeniti i Partizanov đak Mihajlo Ilić (23), koji od odlaska iz Humske 2024. nije uspio da se nametne u Bolonji, pa bi ovog avgusta mogao u Ćezenu na pozajmicu, takođe u Seriju B.

Sa druge strane, Nikola Štulić (24) ostaće u Lećeu u kojem je u prošloj sezoni dao četiri gola u 34 nastupa u Seriji A i njegova dobra godina sigurno bi obradovala ljubitelje fudbala u Srbiji, nažalost sve manje naviknute da gledaju naše igrače u Ligama petice.

Bonus video:

Pogledajte 00:27 Dušan Vlahović gol Fiorentini Izvor: Arena Sport 1 Izvor: Arena Sport 1

(MONDO)