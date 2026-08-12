Kraj: Dejan Stanković otišao iz Crvene zvezde!

Crvena zvezda ostala je bez Lige šampiona i bez trenera, jer se Dejan Stanković povukao poslije neuspjeha protiv Hapoel Berševe.

Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Dejan Stanković više nije trener Crvene zvezde. Napustio je klub odmah poslije poraza od Hapoel Berševe, kojim je njegov tim eliminisan iz kvalifikacija za Ligu šampiona. Sada već bivši trener crveno-bijelih oprostio se od igrača i rekao da odlazi, a klub je hitno zakazao sjednicu Upravnog odbora za srijedu u podne, kada će na dnevnom redu biti izbor novog trenera i očigledne greške pri pravljenju koncepta tima i izboru pojačanja za sezonu 2026/27.

Prethodno je ruski portal "Čempionat" javio da je Stanković dobio otkaz.

"Crvena zvezda je otpustila Dejana Stankovića poslije eliminacije iz Lige šampiona", javio je ruski portal čiji novinar Andrej Pankov pod oznakom "ekskluzivno" donio vijesti sa "Marakane".

"Izvor upoznat sa situacijom rekao je za 'Čempionat' da je Crvena zvezda otpustila Dejana Stankovića sa mjesta glavnog trenera nakon poraza od Hapoela iz Berševe", dodaje se kod ruskih kolega.

Za to vrijeme je na "Marakani" po svemu sudeći već bio završen drugi mandat Dejana Stankovića u Ljutice Bogdana. Završio ga je kao i prvi 2022. godine, otišavši poslije neuspjeha u kvalifikacijama za Ligu šampiona, koje su mu ostale veliki bol jer iz četiri pokušaja nije uspio da uvede ekipu u evropsku elitu.

U porazu od Hapoel Berševe Stankovićev tim izgledao je potpuno nemoćno, a Dejan nije uspijevao da nađe rješenje, već je i sam prije isteka sata igre bio isključen. Ponio se kako ne priliči nikome, pljuvao u pravcu švedskog sudije Glena Niberga, skakao i glasno protestovao, a na putu ka svlačionici ironično je odgovarao na zvižduke sa zapadne tribine.

Ružan kraj druge trenerske epizode jednog od svojevremeno najznačajnijih igrača u novijoj istoriji Zvezde. Vratio se na klupu prošle zime da "izbriše zarez" iz prethodnog mandata (2019-2022) i da uvede ekipu u Ligu šampiona, ali to nije uspio. Crveno-bijeli su ostavili jako loš utisak u oba meča protiv Hapoel Berševe i da situacija bude još teža, nisu ostavili razlog za optimizam da mogu i preko Viktorije Plzenj u Ligu Evrope.

Nasljednik Dejana Stankovića imaće jako malo vremena da riješi ogromne probleme u igri, a klub će imati 20-ak dana da napravi korekcije u sastavu i da ispravi greške u prelaznom roku i u sastavljanju tima, koje su očigledne koliko i činjenica da se Zvezda na svaki način mučila protiv Izraelaca.

Crveno-bijeli će naredni meč igrati u subotu uveče protiv Železničara u Pančevu, a dvomeč protiv Viktorije Plzenj počeće u četvrtak uveče na "Marakani".

(MONDO)