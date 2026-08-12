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Zvezda prodaje svoju "devetku": Poslije ispadanja iz Lige šampiona ovakva ponuda se ne odbija

Zvezda prodaje svoju "devetku": Poslije ispadanja iz Lige šampiona ovakva ponuda se ne odbija

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Crvena zvezda ima ozbiljnu ponudu za Džeja Enema iz Rusije, ostaje da se vidi da li će je prihvatiti.

Crvena zvezda ima ponudu za Džeja Enema Izvor: Antonio Ahel/ATAImages

Otišao je Dejan Stanković, a mogao bi i Džej Enem. Holanđanin koji je startovao na mjestu špica za Crvenu zvezdu u debaklu protiv Hapoela iz Ber Ševe u kvalifikacijama za Ligu šampiona je na meti stranih klubova i na "Marakanu" je stigla ozbiljna ponuda za njega.

Jedan od moskovskih klubova poslao je ponudu vrijednu 8.000.000 evra. U slučaju prodaje to bi značilo da Zvezda ozbiljno prihoduje, a kako je sada ostala bez prihoda od Lige šampiona koji su vjerovatno planirani, novac je potreban.

Enem je u Crvenu zvezdu stigao iz OFK Beograda za 2.000.000 evra, a vidjećemo i šta će novi trener reći na sve to. Do petka Crvena zvezda mora da imenuje novog šefa struke, a i on će se pitati o tome da li mu je Enem potreban ili ne.

Osim njega Crvena zvezda na poziciji klasičnog napadača ima Bruna Duartea, mladog Dimitrija Šarića, iskusnog Aleksandra Kataija koji se odlično snalazi povremeno i kao "devetka" i naravno Marka Arnautovića od koga se najviše očekuje.

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Tagovi

FK Crvena zvezda Džej Enem

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