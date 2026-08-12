Trener Partizana Saša Ilić bio je optimističan pred revanš meč trećeg kola kvalifikacija za Konferencijsku ligu.

Izvor: MN PRESS

Trener Partizana Saša Ilić govorio je na konferenciji za medije pred revanš meč sa Tobolom u Konferencijskoj ligi. Najavio je ofanzivan fudbal, iako imaju zavidnu prednost iz prve utakmice od 3:0.

Stratega crno-bijelih raduje to što su njegovi izabranici konačno zaigrali fudbal, a kao dodatni motiv navodi poboljšanje klupskog i nacionalnog koeficijenta.

"Imamo dobar rezultat iz Beograda, ali smo svjesni činjenice da je Tobol domaćinska ekipa i da rijetko kad gubi kod kuće. Moji igrači su motivisani da odigraju maksimalno disciplinovano i agresivno i probaćemo da sutra dođemo do povoljnog rezultata", rekao je Ilić u uvodu konferencije.

Upitan je o sastavu tima koji je među najmlađima u evropskim takmičenjima. "Nama je prosjek godina izuzetno nizak - 23 godine. Ovi momci su prošle godine imali vatreno krštenje u Evropi, od šest utakmica su pobijedili četiri, iako nismo prošli dalje. Znamo da će da izvrše pritisak od samog starta meča, ali mi smo spremni da odgovorimo na to, nadam se dobroj igri i pobjedi za nas."

Dodatni motiv je svakako borba za nacionalni koeficijent.

"Sigurno da je dodatni motiv to što bismo pobjedom ojačali koeficijent Partizana, a samim tim i srpskog fudbala. Ono o čemu mi treba da razmišljamo kao ekipa je to da moramo da djelujemo kao tim i samo tako možemo da ostvarimo željeni rezultat. Bilo bi lijepo kad bismo pobijedili, prvenstveno zbog nas i našeg samopouzdanja."

Vidi opis "Ovaj tim ne umije drugačije": Saša Ilić konačno vidio ono što želi, Partizan ide po duplu pobjedu Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 1 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 2 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 3 / 18 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 4 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 5 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 6 / 18 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 7 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 8 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 9 / 18 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 10 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 11 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 12 / 18 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 13 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 14 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 15 / 18 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 16 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 17 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 18 / 18 AD

Da li nivo fudbala iz prvog meča stvara dodatni pritisak?

"Daje podstrek da tako nastavimo. Stvarno smo u utakmici protiv Tobola izgledali najbolje od starta sezone i mi ćemo pokušati da zadržimo taj nivo igre i da pokušamo da još malo popravimo."

Milan Vukotić je dobio novu ulogu od njegovog dolaska i utisak je da se dobro snašao. Ilića posebno raduje što je njegov tim konačno zaigrao fudbal i u Kazahstanu će ići na pobjedu.

"Milan Vukotić igra u sredini terena, malo je defanzivnije pozicioniran nego ranije, dobro se našao i sigurno ćemo to koristiti u narednim utakmicama. Kad napadamo i branimo, radimo to sa svih deset igrača, to će biti i sutra. Ono što je konačno dobro kod Milana i ostalih igrača je da smo konačno počeli da igramo fudbal, puno igrača hoće loptu, to ide kroz pas, to mi daje nadu da možemo određene stvari da popravimo. Partizan mora da igra sa loptom u svojim nogama i kako ja to kažem da igra fudbal."

Izvor: YouTube/FK Partizan Belgrade

Šta bi bio idealan scenario? "Jedno su želje, a drugo su mogućnosti. Ono što mogu da tražim od mojih igrača je da uđu maksimalno koncentrisano u meč, a vidjećemo kako će se stvari na terenu odvijati."

Da li postoje dileme oko tima? "Znamo koja će ekipa početi, vidjećemo na šta će nas utakmica tjerati. Mi nećemo odstupati od našeg stila, bez obzira na rezultat nećemo se braniti, to ova ekipa ne zna da radi, najbolje se branimo kada napadamo."