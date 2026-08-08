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Partizan dobija novac od transfera Saše Lukića: Zbog posebnog pravila UEFA će se obradovati u Humskoj

Partizan dobija novac od transfera Saše Lukića: Zbog posebnog pravila UEFA će se obradovati u Humskoj

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Partizan će zbog pravilnika UEFA da dobije novac od prelaska Saše Lukića iz Fulama u Ipsvič. Na račun će da legne oko 300.000 evra.

Partizan dobija 300.000 evra od transfera Saše Lukića iz Fulama u Ipsvič Izvor: MN PRESS

Saša Lukić dogovorio je prelazak iz Fulama u Ipsvič i za to će obeštećenje iznositi 10,5 miliona evra. To je vijest koja je obradovala i Partizan. Iz posebnog razloga, jer će dio novca od transfera da stigne i u Humsku.

Naime, postoji posebno pravilo UEFA koje kaže da klubu u kom je proveo najveći dio školovanja (od 13. do 20. godine u ovom slučaju), pripadne 2,89 odsto transfera. To znači da će stići 303.450 evra.

Ako se uzme u obzir situacija u kojoj se Partizan nalazi i kakve probleme ima trenutno, posebno kada su finansije u pitanju, ova "injekcija" će i te kako da pomogne ekipi.

"Nisam vjerovao da to postoji"

O situaciji u klubu je pričao i sportski direktor Radosav Petrović.

"Trudimo se da rješavamo repove iz prošlosti. Puno stvari se pojavljuje na dnevnom nivou, nisam vjerovao da to postoji u ovako velikom klubu. Vjerujemo da ih više nema, jer 'čistimo' sve što je neophodno, ali ne mogu da garantujem", rekao je Petrović.

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Tagovi

Saša Lukić fudbal FK Partizan transferi Ipsvič

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