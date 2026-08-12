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Prodati Los Anđeles Lejkersi: Ovo je jedan od najvećih poslova u istoriji sporta, milijarde su u pitanju

Prodati Los Anđeles Lejkersi: Ovo je jedan od najvećih poslova u istoriji sporta, milijarde su u pitanju

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Mark Volter je prije godinu dana kupio Los Anđeles Lejkerse za deset milijardi, sada ih je prodao grupi investitora za čak 12 milijardi dolara.

LA Lejkers Izvor: Shutterstock

Kakav potres u NBA, upravo je napravljena jedna od najvećih transakcija u istoriji sporta. Porodica Bas, koja je godinama upravljala Los Anđeles Lejkersima, prodala svoje vlasništvo novom gazdi Marku Volteru prošle godine, a on nije dugo čekao da to unovči. Prepustiće klub američkim milijarderima Džošu Kušneru i Bobu Igeru. Cijena? Prava sitnica - 12 milijardi dolara!

"Kao obožavaoci NBA lige tokom cijelog života jedva smo dočekali priliku da budemo upravitelji Los Anđeles Lejkersa, jedne od najpoznatijih sportskih organizacija na svijetu. Imamo ogromno poštovanje prema viziji i liderstvu Džerija i Džini Bas. Naš dugoročni plan je da stvaramo na tim osnovama, da se takmičimo na najvećem nivou i da služimo ovom nevjerovatnom klubu, navijačima i gradu Los Anđelesu", saopštili su novi vlasnici Los Anđeles Lejkersa.

Oglasio se i Mark Volter koji je napravio strašan posao. On je prošle godine kupio Los Anđeles Lejkerse od porodice Bas koja je klubom upravljala 46 godina za 10.000.000.000 dolara. Sada se i on oglasio.

"To što sam bio vlasnik Los Anđeles Lejkersa bila je jedna od najvećih časti u mom životu - nevjerovatna investicija, ali ono što ću sa sobom odnijeti je uspomena na zajednicu, navijače i grad koji tretira ovaj tim kao porodicu. Zahvalan sam Džini Bas i porodici Bas, igračima, trenerima i svima koji su me dočekali. Lejkersi pripadaju Los Anđelesu i uvjeren sam da najbolje tek predstoji", naveo je Volter u izjavi.

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Tagovi

LA Lejkers NBA liga

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