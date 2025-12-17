logo
Vico Zeljković sa prvim čovjekom FIFA: Đani Infantino poželio sreću "zmajevima" u baražu za Mundijal

Vico Zeljković sa prvim čovjekom FIFA: Đani Infantino poželio sreću "zmajevima" u baražu za Mundijal

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
0

Predsjednik Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine Vico Zeljković sastao se sa prvim čovjekom FIFA Đanijem Infantinom u Dohi.

ico Zeljković sa prvim čovjekom FIFA: Đani Infantino poželio sreću "zmajevima" u baražu za Mundijal Izvor: Facebook/Vico Zeljković

Zeljković je fotografiju sa Infantinom podijelio na društvenim mrežama.

"Tokom boravka u Dohi susreo sam se sa predsjednikom FIFA Đanijem Infantinom, kao i sa brojnim predstavnicima drugih nacionalnih saveza i FIFA komiteta. Razgovarali smo o aktuelnim fudbalskim temama, razvojnim projektima i mogućnostima daljeg unapređenja saradnje, uz poseban fokus na podršku koju FIFA pruža nacionalnim savezima", napisao je Zeljković.

Otkrio je i da je predsjednik FIFA poželio sreću "zmajevima" u baražu za plasman na Mundijal - tim Sergeja Barbareza će gostovati u Velsu, a u slučaju prolaska, biće domaćin u finalu baraža protiv boljeg iz duela između Italije i Sjeverne Irske.

"Predsjednik Infantino poželio je mnogo sreće reprezentaciji Bosne i Hercegovine u predstojećem baražu, a ovom prilikom zahvalio sam mu se na kontinuiranoj podršci, kako njegovoj ličnoj, tako i podršci FIFA u radu Saveza i realizaciji brojnih razvojnih i infrastrukturnih projekata. Ovakvi susreti dodatno potvrđuju značaj snažne međunarodne saradnje i aktivnog učešća FS BiH u okviru svjetske fudbalske zajednice", dodao je prvi čovjek bh. fudbala.

Meč između Velsa i Bosne i Hercegovine u polufinalu baraža za plasman na Svjetsko prvenstvo 2026. zakazan je za 26. mart 2026. godine, a eventualno finale će biti odigrano pet dana kasnije, najvjerovatnije u Zenici ukoliko "zmajevi" uspješno prođu u Kardifu.

(MONDO)

