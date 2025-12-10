Čeferin preuzeo brigu o suđenju u Premijer ligi BiH!

Slovenac je postao prvi čovjek sudijske organizacije.

Izvor: Ustupljena fotografija/Vladimir Šutvić

Šesta sjednica Izvršnog odbora FS BiH, pod predsjedavanjem prvog čovjeka bh. fudbala Vice Zeljkovića, održana je ove srijede u Sarajevu.

Na ovom zasjedanju je, između ostalog, donesena odluka o imenovanju Darka Čeferina za predsjednika sudijske organizacije FS BiH.

Bivši internacionalni sudija iz Slovenije preuzeće vođenje sudijske organizacije u okviru FS BiH, a njegov mandat obuhvata delegiranje sudija za utakmice Premijer lige BiH i omladinskih takmičenja, delegiranje VAR i AVAR sudija, delegiranje kontrolora, koordinaciju svih aktivnosti vezanih za edukaciju i stručno usavršavanje sudija i konačno ocjenjivanje sudija i kontrolora na ovim ligaškim utakmicama.

Čeferin će, kako je saopšteno iz Saveza, raditi na unapređenju i inovaciji u okviru sudijske organizacije, podizanju standarda u okviru rada ove organizacije, implementaciji najnovijih stručnih metoda i usklađivanju sistema sa aktuelnim međunarodnim praksama.

Rođen 11. jula 1968. godine, Čeferin je FIFA značku nosio od 2000. do 2013. godine. Dijelio je pravdu na velikom broj utakmica Lige šampiona i drugih klupskih takmičenja, kao i kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2002, 2006. i 2010. godine.

Bio je delegiran i za mečeve kvalifikacija za EURO 2004. 2008. i 2012. godine. Takođe, na Evropskom prvenstvu 2002. za igrače do 19 godina starosti sudio je finale između Španije i Njemačke.

Izvor: FS BiH

"Drago mi je što ćemo u narednom periodu imati priliku sarađivati sa jednim od najuglednijih članova iz sudijske struke u regionu. Imenovanje Darka Čeferina predstavlja važnu kariku u ojačanju rada naše sudijske organizacije. Ovim se podiže nivo standarda u suđenju. Uvjeren sam da će svojim radom doprinijeti još kvalitetnijoj naobrazbi novog sudijskog kadra, stručnoj edukaciji mladih sudija, te unapređenju kvaliteta suđenja u svim našim takmičenjima. Ovo je značajan korak u daljem razvoju bosanskohercegovačkog fudbala. Moram da istaknem da je gospodin Čeferin dobio punu autonomiju u svom radu za zadatke koji su mu povjereni", rekao je predsjednik FS BiH Vico Zeljković.

"Zahvaljujem se Izvršnom odboru Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine i predsjedniku Vici Zeljkoviću na ukazanom povjerenju i prilici da preuzmem vođenje sudijske organizacije FS BiH. Ovu funkciju prihvatam sa velikom odgovornošću i jasnom namjerom da doprinesem daljnjem razvoju i profesionalizaciji suđenja u Bosni i Hercegovini. U saradnji sa svim strukturama unutar Saveza, kao i sa UEFA, fokusiraću se na podizanje kvaliteta edukacije i obuke sudija, jačanje stručnog rada, uvođenje savremenih metoda i standarda te stvaranje uslova za napredak mladih sudijskih talenata. Uvjeren sam da sistematičnim i transparentnim radom možemo postići značajan napredak, kako na nivou domaćih takmičenja, tako i u stvaranju preduslova za međunarodnu afirmaciju sudija iz BiH. Radujem se saradnji sa svim akterima fudbalske zajednice u BiH i vjerujem da ćemo zajedničkim naporima doprinijeti višem nivou kvaliteta suđenja, a time i razvoju bosansko-hercegovačkogfudbala u cjelini", riječi su Čeferina.

