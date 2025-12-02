Kup BiH: Sarajevo ide na "Bilino polje", čeka nas nekoliko komšijskih derbija

Određeni su parovi osmine i četvrtfinala Kupa BiH.

Žrijebom u prostorijama FS BiH, ovog utorka određeni su parovi osmine i četvrtfinala Kupa BiH.

Parovi osmine finala, koja je izvlačenja po principu "totalnog žrijeba" (bez povlaštenih timova) su: GOŠK – Rudar Prijedor, Zrinjski – Stupčanica, Čelik – Sarajevo, Sloga Meridian – Tekstilac, Velež – Široki Brijeg, Željezničar – Slavija, Famos (Hrasnica) – Laktaši i Radnik – Kruševo.

U ovoj fazi igra se jedan meč, a datum odigravanja ove faze takmičenja je 11. februar.

Četvrtfinalna runda ponudiće dvomeč, a utakmice će se igrati 25. februara i 11. marta. Parovi su Željezničar/Slavija – Sloga Meridian/Tekstilac, GOŠK/Rudar Prijedor – Zrinjski/Stupčanica, Čelik/Sarajevo – Velež/Široki Brijeg i Famos (Hrasnica)/Laktaši – Radnik/Kruševo.

Trofej u Kupu BiH brane fudbaleri Sarajeva, koji su u prošlosezonskom finalnom dvomeču trijumfovali nad Širokim Brijegom.

KUP BiH

Parovi osmine finala:

GOŠK – Rudar Prijedor

Zrinjski – Stupčanica

Čelik – Sarajevo

Sloga Meridian – Tekstilac

Velež – Široki Brijeg

Željezničar – Slavija

Famos (Hrasnica) – Laktaši

Radnik - Kruševo

Parovi četvrtfinala:

Željezničar/Slavija – Sloga Meridian/Tekstilac

GOŠK/Rudar Prijedor – Zrinjski/Stupčanica

Čelik/Sarajevo – Velež/Široki Brijeg

Famos (Hrasnica)/Laktaši – Radnik/Kruševo

