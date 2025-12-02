Kup BiH: Sarajevo ide na "Bilino polje", čeka nas nekoliko komšijskih derbija

Određeni su parovi osmine i četvrtfinala Kupa BiH.
Žrijebom u prostorijama FS BiH, ovog utorka određeni su parovi osmine i četvrtfinala Kupa BiH.
Parovi osmine finala, koja je izvlačenja po principu "totalnog žrijeba" (bez povlaštenih timova) su: GOŠK – Rudar Prijedor, Zrinjski – Stupčanica, Čelik – Sarajevo, Sloga Meridian – Tekstilac, Velež – Široki Brijeg, Željezničar – Slavija, Famos (Hrasnica) – Laktaši i Radnik – Kruševo.
U ovoj fazi igra se jedan meč, a datum odigravanja ove faze takmičenja je 11. februar.
Četvrtfinalna runda ponudiće dvomeč, a utakmice će se igrati 25. februara i 11. marta. Parovi su Željezničar/Slavija – Sloga Meridian/Tekstilac, GOŠK/Rudar Prijedor – Zrinjski/Stupčanica, Čelik/Sarajevo – Velež/Široki Brijeg i Famos (Hrasnica)/Laktaši – Radnik/Kruševo.
Trofej u Kupu BiH brane fudbaleri Sarajeva, koji su u prošlosezonskom finalnom dvomeču trijumfovali nad Širokim Brijegom.
KUP BiH
Parovi osmine finala:
GOŠK – Rudar Prijedor
Zrinjski – Stupčanica
Čelik – Sarajevo
Sloga Meridian – Tekstilac
Velež – Široki Brijeg
Željezničar – Slavija
Famos (Hrasnica) – Laktaši
Radnik - Kruševo
Parovi četvrtfinala:
Željezničar/Slavija – Sloga Meridian/Tekstilac
GOŠK/Rudar Prijedor – Zrinjski/Stupčanica
Čelik/Sarajevo – Velež/Široki Brijeg
Famos (Hrasnica)/Laktaši – Radnik/Kruševo
