Zakazan žrijeb osmine, ali i četvrtfinala Kupa BiH: Čak osam niželigaša traži nova iznenađenja

Od 16 ekipa koje su se plasirale u osminu finala Kupa BiH, polovina nije iz najvišeg ranga takmičenja.

Žrijebanje parova osmine i četvrtfinala Kupa Bosne i Hercegovine 2025/26. biće održano u utorak, 2. decembra u 13 časova u prostorijama Fudbalskog saveza BiH u Sarajevu.

U osmini finala igra se samo jedna utakmica, dok će u četvrtfinalu dvomeči odlučiti koje ekipe će proći dalje.

Zanimljivo je da od 16 ekipa koje su izbroile plasman u osminu finala čak polovina nije iz najvišeg ranga, odnosno premijer lige BiH. U ovoj fazi takmičenja učestvovaće:

Premijer liga BiH: Radnik (Bijeljina), Rudar prijedor, Sarajevo, Sloga (Doboj), Široki Brijeg, Velež (Mostar),.Zrinjski (Mostar), Željezničar (Sarajevo).

Radnik (Bijeljina), Rudar prijedor, Sarajevo, Sloga (Doboj), Široki Brijeg, Velež (Mostar),.Zrinjski (Mostar), Željezničar (Sarajevo). Prva liga Republike Srpske: Laktaši, Slavija (Istočno Sarajevo).

Laktaši, Slavija (Istočno Sarajevo). Druga liga Republike Srpske: Tekstilac (Derventa).

Tekstilac (Derventa). Prva liga Federacije BiH: Čelik (Zenica), GOŠK (Gabela), Stupčanica (Olovo).

Čelik (Zenica), GOŠK (Gabela), Stupčanica (Olovo). Druga liga Federaciej BiH: Famos (Hrasnica), Kruševo.

Mečevi osmine finala na programu su 11. februara, dok su četvrtfinalni dvoboji zakazani za 25. februar (prve utakmice) i 11. mart (revanši).

Trofej osvojen prošle godine brani Sarajevo.