Zakazan žrijeb osmine, ali i četvrtfinala Kupa BiH: Čak osam niželigaša traži nova iznenađenja

Od 16 ekipa koje su se plasirale u osminu finala Kupa BiH, polovina nije iz najvišeg ranga takmičenja.
Žrijebanje parova osmine i četvrtfinala Kupa Bosne i Hercegovine 2025/26. biće održano u utorak, 2. decembra u 13 časova u prostorijama Fudbalskog saveza BiH u Sarajevu.
U osmini finala igra se samo jedna utakmica, dok će u četvrtfinalu dvomeči odlučiti koje ekipe će proći dalje.
Zanimljivo je da od 16 ekipa koje su izbroile plasman u osminu finala čak polovina nije iz najvišeg ranga, odnosno premijer lige BiH. U ovoj fazi takmičenja učestvovaće:
- Premijer liga BiH: Radnik (Bijeljina), Rudar prijedor, Sarajevo, Sloga (Doboj), Široki Brijeg, Velež (Mostar),.Zrinjski (Mostar), Željezničar (Sarajevo).
- Prva liga Republike Srpske: Laktaši, Slavija (Istočno Sarajevo).
- Druga liga Republike Srpske: Tekstilac (Derventa).
- Prva liga Federacije BiH: Čelik (Zenica), GOŠK (Gabela), Stupčanica (Olovo).
- Druga liga Federaciej BiH: Famos (Hrasnica), Kruševo.
Mečevi osmine finala na programu su 11. februara, dok su četvrtfinalni dvoboji zakazani za 25. februar (prve utakmice) i 11. mart (revanši).
Trofej osvojen prošle godine brani Sarajevo.