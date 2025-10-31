logo
Oglasio se Zvjezdan Misimović nakon ispadanja Borca iz Kupa BiH 2

Autor Haris Krhalić
2

Predsjednik FK Borac, Zvjezdan Misimović, komentarisao je šokantan poraz u Kupu BiH i najavio fokus ekipe na osvajanje šampionske titule.

7.jpg Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Predsjednik FK Borac, Zvjezdan Misimović, oglasio se dva dana nakon šokantnog poraza i prerane eliminacije iz Kupa BiH, ističući da je osvajanje trofeja u Kupu bio jedan od ključnih ciljeva kluba.

„Desio nam se šokantan poraz i prerana eliminacija iz Kupa BiH. Nije tajna da smo trofej postavili kao jedan od naših ciljeva, ali nažalost nećemo uspjeti da ga ostvarimo. Stvari su tu koje se dešavaju u fudbalu i iz svega moramo da izađemo još jači“, rekao je Misimović.

On je dodao da su igrači i stručni štab svjesni svojih grešaka koje su dovele do neuspjeha, te da su održali sastanak kako bi razgovarali o lošoj partiji. „Igrači su, bez pogovora, prihvatili određene sankcije za svoje loše izdanje, ali su isto tako riješeni da se iskupe navijačima za ovaj težak poraz“, naglasio je predsjednik Borca.

Misimović je poručio da je cilj ekipe sada osvajanje šampionske titule, što je prioritet svih u klubu.

„Nadam se da će naši navijači imati razumijevanja za loš dan koji nam se desio. Potrebna nam je njihova podrška sa tribina i pozivam ih da dođu na Gradski stadion da nam budu vjetar u leđa. Mi smo im neizmjerno zahvalni za ono što daju našem klubu i svjesni smo da su donekle razočarani porazom u Kupu BiH, ali mogu da im obećam da će ova ekipa pokazati da u sebi ima snagu da se izdigne i da će nastaviti sigurnim korakom da juriša na titulu“, rekao je on.

Predsjednik je posebno istakao da se klub ove godine priprema za stogodišnjicu postojanja, te da bi osvajanje titule u godini jubileja bilo značajno za klub, grad i navijače.

Tagovi

FK Borac Zvjezdan Misimović Kup BiH

Platonova 6

Jarane,prestanite se igrati funkcionera nego pocnite obavljati svoj posao za koji ste placeni. Za ispadanje iz kupa nema opravdanja,ispali ste od ekipe koja igra treci rang takmicenja.Zbog cega to vi treba da znate bolje od nas koji pratimo Borac. Prestanite sa se igrate politike preko Fk Borac,nego izadjite i konkretno recite do koga je stopiran krov na istoku.Neko preko kluba pokusava da ubire politicke poene,a samim tim blati ugled kluba koji postoji skoro pa stotinu godina. Sta se desava sa povredjenim igracima u klubu,zasto se to krije...Izadjite pred medije i recite kakav je zdravstveni bilten u ekipi. Puna podrska sve i jednom igracu koji brani boje naseg kluba. Aj Borac!Uprava napolje!

Bl

Daj čovječe obuci se kao precednik, a ne kao trener pionira, brukaš najveći klub u RS! Big Boss uvedi im dres kod!!!

