Ogromna tragedija u NBA: Preminuo deveti pik sa drafta u kojem je Srbin ispisao istoriju

Majk Svitni, nekadašnji deveti pik NBA drafta i košarkaš Njujork Niksa, preminuo je u 43. godini.

Izvor: Doug Benc / Getty images / Profimedia

Svitni je bio velika zvijezda Džordžtauna, a Njujork Niksi su ga 2003. godine izabrali kao devetog pika na NBA draftu, očekujući da će postati važan dio budućnosti franšize.

Vest o njegovoj smrti objavila je njegova supruga Indija na Fejsbuku, uz veoma emotivnu poruku posvećenu suprugu i ocu njihove djece.

"Duboko smo ožalošćeni što objavljujemo vijest o smrti našeg voljenog Majkla. Poznavati Majka Svitniija značilo je voljeti ga. Niko ga nije volio više, a ni on nikoga nije volio više od svoje porodice", napisala je ona.

Dodala je da su njihova djeca bila "svjetlost njegovog života" i da je svakog dana nastojao da im pruži najbolji mogući život.

"Bio mi je najbolji prijatelj 30 godina, a suprug skoro 20. Nisam sigurna šta ćemo mi, ili ja, bez njega", navela je Indija.

Uzrok smrti za sada nije saopšten.

Svitni je u NBA ligi proveo nekoliko sezona. Za Njujork Nikse nastupao je dvije sezone, nakon čega je trejdovan u Čikago Bulse. Tokom NBA karijere borio se i sa problemima sa tjelesnom težinom, ali je uprkos tome uspio da zaigra u najjačoj košarkaškoj ligi na svijetu nakon što je kao deveti pik izabran na draftu.

Inače, Majk Svitni bio je dio čuvenog NBA drafta 2003. godine, jednog od najjačih draftova u istoriji lige. Njujork Niksi su ga tada izabrali kao devetog pika, samo nekoliko pozicija nakon što je Detroit Pistons kao drugog pika odabrao srpskog centra Darka Miličića.

Ispred njih je kao prvi pik izabran Lebron Džejms, dok su među prvih šest bili još Karmelo Entoni, Kris Boš i Dvejn Vejd.

Sam pogled na imena koja su birana te večeri dovoljno govori o generaciji kojoj je pripadao Svitni, ali i Miličić, koji je kao 18-godišnji Srbin tada napravio ogroman iskorak na NBA scenu.

(mondo.ba/Kurir)

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