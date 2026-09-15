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Evroliga čeka ponudu iz NBA lige: Otkriven datum važnog sastanka

Evroliga čeka ponudu iz NBA lige: Otkriven datum važnog sastanka

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Najavljeno je da će vlasnici evroligaških klubova 5. oktobra da održe sastanak i očekuju da će do tada da stigne ponuda iz NBA lige.

Sastanak NBA i Evrolige 5. oktobra Izvor: EPA/Victoria Suarez /AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Evroliga još čeka ponudu iz NBA lige. Zakazan je sastanak vlasnika evroligaških timova za 5. oktobar i oni očekuju da će do tada da stigne ponuda iz najjače lige na svijetu u vezi sa potencijalnom saradnjom.

Informacije o tome prenio je američki "Front office sports" i tvrdi da čelnici NBA lige žele saradnju samo pod uslovima koji bi zadovoljili obje strane. Prethodno je italijanska "Gazeta" najavila i mogućnost da NBA kupi Evroligu...

Za sada je NBA liga najavila stvaranje NBA Evrope u saradnji sa FIBA i najavljuje se da će nova liga početi u oktobru 2027. godine. Ideja je da učestvuje 16 timova i navodno svaki od timova nudi najmanje 500 miliona dolara, neke ponude navodno prelaze i milijardu dolara.

Bliži se i 5. oktobar i sastanak vlasnika evroligaških timova. Poslije toga bi situacija trebalo da bude mnogo jasnija.

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Tagovi

NBA liga Evroliga košarka NBA Evropa

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