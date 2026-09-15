Jokić: Najveća zabluda o NBA? Sad ću ti reći

Nikola Jokić govorio otvoreno o tome kako je našao svoje mjesto u NBA ligi, mnogo prije nego što ju je osvojio.

Izvor: DARKO VOJINOVIĆ/AP

Najbolji košarkaš svijeta Nikola Jokić priznao je u razgovoru sa Miletom Ilićem koji je bio njegov način da se izbori za mjesto u NBA ligi kao jako mlad košarkaš. Prije desetak godina je shvatio, a sada je podijelio sa javnošću.

"Najveća zabluda o NBA? Sad ću ti reći, tu sam malo atipičan", kazao je Jokić u "Jao Mile" podkastu.

"Tamo kad dođeš, najbitnije je da ostaneš, a da bi ostao - moraš nešto da uradiš. Ako se neko sjeća mojih prvih godina, igrao sam stvarno jako jednostavnu igru i to je odgovaralo svima. To je bio moj početak. Da li igram minut, trčim šprint gore-dolje i to će neko vidjeti. 'Gle, ovaj trči'".

Ključ je našao u jednostavnosti, za razliku od mnogih koji odmah insistiraju da pokažu Americi sve što znaju i u tome "sagore".

"Kad sam dobio neke minute, stvarno sam košarkaški uprostio svoju igru. Odlučio sam 'radiću to i to, neću filozofirati', da bih tako zadobio povjerenje trenera. Da on odluči: 'OK, ovo ću očekivati od njega'. I nikad nisam ulazio sa idejom da dam što više, već da ostanem na terenu što više. Sa godinama sam dodao drugačije stvari, lopta je kod tebe, pa sada radim sve - i što treba i što ne treba", rekao je Jokić.

Na dvojicu saigrača se najviše ugledao u Americi

Jokićevi uzori u najranijim danima bili su nekadašnje krilo Nagetsa Vilson Čendler (39) i plejmejker Džamir Nelson (44), koji je sada visoki funkcioner Filadelfije.

"Imao sam Vilsona Čendlera i Džamira Nelsona i često ih se sjetim. I Majk Miler je bio tu, ali je već bio malo mator. Oni su svaki dan bili u hali. Da li da šutiraju bacanja, budu u teretani, ali mentalni sklop im je bio takav - doći ću i uradiću nešto. Imao sam jako dobre uzore. Nekoga da vidim i shvatim - E, ovako treba. Samo iskopiraš i kroz nekoliko godina napravićeš svoju vrstu rutine, svoj put, ono što tebi odgovara. I danas sam 295 od 300 dana u hali."

Ko mu zadaje probleme? "Pa, svi"

Ko mu zadaje odbrambeno najviše problema?

"U smislu kada me čuva? Pa, svi", rekao je Jokić Iliću.

"Kako, kada daješ svima po 40-50", pitao ga je bivši centar Netsa.

"Neki jako dobro brane timski, a neki su individualno jako dobri defanzivci. Možda ovi protiv kojih igraš malo češće. Zubac me jako dobro čuva, Nurkić je jako dobar... Valjda smo kabastiji, pa kad se guramo onda ne mogu da ih pomjeram tako puno. Rudi Gober? Znam da ljudi misle... On je ozbiljan defanzivac i ovaj plej-of posljednji je pokazao to, odigrao stvarno dobru odbranu kroz cijeli plej-of, iako sam imao protiv njega jako dobre utakmice kroz istoriju. Stvarno je jako dobar defanzivac", rekao je Jokić.

Sjetio se još nekoliko igrača.

"Džejlen Duren iz Detroita je jako mali, pa je nezgodan, a dobar je. Svakome ćeš naći nešto. Vendel Karter Džunior iz Orlanda je jako dobar, lupi banane... Svi su dobri, liga je jako talentovana, koliko ofanzivno, toliko i defanzivno. Cijeli tim Oklahome, Viktor Vembanjama... Jako kvalitetna liga, defanzivno i ofanzivno", naglasio je Nikola Jokić.

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