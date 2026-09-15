Istorijska odluka: Finale Lige Evrope u Srbiji 2029. godine!

Srbija će biti domaćin finala Lige Evrope 2029. godine!

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UEFA je donijela odluke o domaćinima finalnih utakmica svojih klupskih takmičenja za naredne sezone. Na sastanku Izvršnog komiteta, održanom danas u Solunu, određeno je gdje će biti odigrane završne utakmice Lige šampiona, Lige Evrope i Lige konferencije tokom 2028. i 2029. godine. Srbija i Beograd biće domaćini 2029. na finalu Lige Evrope.

Odluke evropske kuće fudbala bile su posebno interesantne za Srbiju zbog kandidatura i izbora vezanih za Ligu Evrope, drugo po rangu UEFA klupsko takmičenje.

Beograd će 2029. biti domaćin finala Lige Evrope, odlučila je UEFA na sastanku Izvršnog komiteta u Solunu. Povjerenje evropske kuće fudbala dobio je Nacionalni stadion, koji je još u izgradnji, ali je kandidatura Srbije na kraju dobila prednost u odnosu na ostale gradove.

Za finale Lige Evrope 2028. godine konkurisali su Lion i Pariz iz Francuske, Torino i Bukurešt, dok je među kandidatima za narednu godinu, pored Beograda, bio i Ankara. Srpska prestonica će tako u narednom periodu imati još jedan veliki događaj na fudbalskoj mapi Evrope. Beograd će već naredne godine biti jedan od gradova domaćina Evropskog prvenstva za igrače do 21 godine, koje će Srbija organizovati zajedno sa Albanijom.

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