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Rijera se izvinio zbog Zvezdine blamaže: "Nikad ovoliko nije boljelo, donijeću i bolne odluke"

Rijera se izvinio zbog Zvezdine blamaže: "Nikad ovoliko nije boljelo, donijeću i bolne odluke"

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Trener Crvene zvezde Albert Rijera preuzeo odgovornost za sramotan poraz od Viktorije Plzenj, kritikovao suđenje Danija Makelija i rekao da će morati da preduzme odluke za dobrobit kluba. "Neke će biti i bolne."

Albert Rijera o blamaži Crvene zvezde Izvor: Pedja Milosavljevic / Alamy / Profimedia

Trener Crvene zvezde Albert Rijera izvinio se klubu i navijačima zbog debakla svog tima na gostovanju Viktoriji Plzenj (1:5). Dan poslije jednog od najbolnijih poraza u klupskoj istoriji, Španac je preuzeo odgovornost za blamažu u Češkoj, kritikovao rad sudije Danija Makelija i najavio da će uraditi sve što je potrebno da izvuče crveno-bijele iz rupe u koju je upala sa njim. Najavio je i donošenje bolnih odluka.

"Boli me kako nikad nisam doživio. Boli mnogo, ali ono što te zaboli te ujedno i nauči", napisao je Rijera na Instagramu.

"Prije svega, izvinjavam se klubu i navijačima jer smo ispustili šansu, a morali smo da budemo u Ligi Evrope. Kao glavni trener, odgovoran sam za ono što se događa na terenu i nema smisla da govorim o drugima, kao o igračima koji više nisu sa nama, o pripremama za sezonu, klupskoj organizaciji... Samo bi se trebalo fokusirati na loptu."

"Ipak, sudija!"

"Ipak! Kada se dogodi da u jednoj utakmici protiv vas dosude tri penala, kada je jedan od njih smiješan u posljednjem minutu, zbog prekršaja na protivničkom golmanu, kada dobijete crveni karton i kada svaka odluka ide protiv vas... Onda je to kao u horor filmu. Igraćemo još 100 puta i to se neće ponoviti", naveo je Španac.

Za kraj, rekao je da će biti i odluka koje se neće svima svidjeti u timu.

"I na kraju, desilo se šta se desilo. Samo bi trebalo gledati naprijed, naći rješenje i moja odgovornost je da budemo sigurni da se ova situacija više nikad ne dogodi! Izvući zaključke, 'počistiti', donijeti odluke, a neke bolne, organizovati... Sve za dobrobit Crvene zvezde. Daću sve i uradiću sve što je u mojim rukama, budite sigurni u to."

"Sezona nije gotova, imamo prvenstvo, Kup i Konferencijsku ligu. Idemo dalje", zaključio je Španac riječima na srpskom jeziku.

Crvena zvezda je u petak saznala imena protivnika u Konferencijskoj ligi, a sljedeći meč će igrati u nedjelju u Superligi protiv Zemuna na Ubu od 20 časova. U međuvremenu, zajedno sa Markom Marinom i Mitrom Mrkelom, Rijera će hitno napisati izvještaj koji će podnijeti Upravnom odboru Zvezde. To je i od njega zatraženo i javno, u saopštenju Crvene zvezde jutro poslije debakla.

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Tagovi

Liga Evrope FK Crvena zvezda Albert Rijera Viktorija Plzenj

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