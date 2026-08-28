logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Zvezda se oglasila poslije bruke: Rijera i Marin će morati da objasne sramotu, što prije

Zvezda se oglasila poslije bruke: Rijera i Marin će morati da objasne sramotu, što prije

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
0

Upravni odbor Crvene zvezde zasjedao odmah poslije katastrofe u Češkoj i zahteva odgovore od sportskog sektora. Potvrdio da će ove jeseni biti održani izbori.

Fk Crvena zvezda saopštenje poslije ispadanja od Viktorije Plzenj Izvor: Bane T. Stojanovic/Antonio Ahel/ATAImages/ATAImages

Crvena zvezda se oglasila saopštenjem poslije hitne sjednice Upravnog odbora, održane poslije sramotnog izdanja u Češkoj i teškog poraza od Viktorije Plzenj.

UO je tražio od sportskog sektora da sa stručnim štabom u najkraćem roku napravi analizu i podnese izvještaj o tome šta se dogodilo. Trener Albert Rijera i sportski direktor Mitar Mrkela i tehnički direktor Marko Marin podneće izvještaj o blamaži zbog koje je Zvezda pala ove jeseni u Konferencijsku ligu.

Uz to, Zvezda je ponovila Terzićevu ranijevu poruku da će ove jeseni biti održani izbori za predsjednika i novi upravni odbor, a njihov termin biće od 4. do 6. decembra.

Prenosimo saopštenje u potpunosti.

"Saopštenje Upravnog odbora FK Crvena zvezda

Upravni odbor FK Crvena zvezda je održao sednicu poslije utakmice u Češkoj i doneo sledeće zaključke:

Upravni odbor je ocijenio poraz u Plzenju kao jedan od najtežih poraza u novijoj istoriji Crvene zvezde i zatražio od sportskog sektora da u saradnji sa šefom stručnog štaba u najkraćem roku napravi analizu i podnese izvještaj Upravnom odboru.

Zakazani izbori za decembar

Izvor: Starsport rs / Shutterstock Editorial / Profimedia

"Zakazane izbore za predsjednika kluba i novi Upravni odbor u skladu sa statutarnom procedurom sprovesti odmah po završetku jesenjeg dijela prvenstva 4, 5. i 6. decembra. Do okončanja izbornog procesa mobilisati sve raspoložive sportske kapacitete i ostvariti sve zacrtane sportske ciljeve, a to su osvajanje jesenje šampionske titule i pobede u Ligi konferencije koje nas vode u završnicu ovog UEFA takmičenja".

"Maksimalno odgovorno i profesionalno se ophoditi prema svim izazovima u cilju stabilizacije čitavog kluba do izbora novog rukovodstva", saopštila je Zvezda.

Tagovi

FK Crvena zvezda

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC