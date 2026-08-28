Zvezda se oglasila poslije bruke: Rijera i Marin će morati da objasne sramotu, što prije

Upravni odbor Crvene zvezde zasjedao odmah poslije katastrofe u Češkoj i zahteva odgovore od sportskog sektora. Potvrdio da će ove jeseni biti održani izbori.

Izvor: Bane T. Stojanovic/Antonio Ahel/ATAImages/ATAImages

Crvena zvezda se oglasila saopštenjem poslije hitne sjednice Upravnog odbora, održane poslije sramotnog izdanja u Češkoj i teškog poraza od Viktorije Plzenj.

UO je tražio od sportskog sektora da sa stručnim štabom u najkraćem roku napravi analizu i podnese izvještaj o tome šta se dogodilo. Trener Albert Rijera i sportski direktor Mitar Mrkela i tehnički direktor Marko Marin podneće izvještaj o blamaži zbog koje je Zvezda pala ove jeseni u Konferencijsku ligu.

Uz to, Zvezda je ponovila Terzićevu ranijevu poruku da će ove jeseni biti održani izbori za predsjednika i novi upravni odbor, a njihov termin biće od 4. do 6. decembra.

Prenosimo saopštenje u potpunosti.

"Saopštenje Upravnog odbora FK Crvena zvezda

Upravni odbor FK Crvena zvezda je održao sednicu poslije utakmice u Češkoj i doneo sledeće zaključke:

Upravni odbor je ocijenio poraz u Plzenju kao jedan od najtežih poraza u novijoj istoriji Crvene zvezde i zatražio od sportskog sektora da u saradnji sa šefom stručnog štaba u najkraćem roku napravi analizu i podnese izvještaj Upravnom odboru.

Zakazani izbori za decembar

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"Zakazane izbore za predsjednika kluba i novi Upravni odbor u skladu sa statutarnom procedurom sprovesti odmah po završetku jesenjeg dijela prvenstva 4, 5. i 6. decembra. Do okončanja izbornog procesa mobilisati sve raspoložive sportske kapacitete i ostvariti sve zacrtane sportske ciljeve, a to su osvajanje jesenje šampionske titule i pobede u Ligi konferencije koje nas vode u završnicu ovog UEFA takmičenja".

"Maksimalno odgovorno i profesionalno se ophoditi prema svim izazovima u cilju stabilizacije čitavog kluba do izbora novog rukovodstva", saopštila je Zvezda.