Nakon dva vrlo tijesna meča Hamad Međedovć i Miomir Kecmanović donijeli su dvije pobjede Srbiji u Dejvis kupu protiv Litvanije.

Izvor: MN PRESS

Nakon što je Miomir Kecmanović donio prvi bod Srbiji u meču Svjetske grupe Dejvis kupa druga pobjeda je došla nakon trijumfa Hamada Međedovića. Srpski teniser je savladao rivala 6:4, 6:4 nakon sat i po tenisa u "Čairu". U oba seta je uspio da na startu uzme brejk i da ga sačuva do samog kraja protiv Vilnusa Gaubasa.

"Značilo je puno uvijek je čast i posebna privilegija igrati za nas pogotovo u našoj državi. Jako mi je drago što smo poveli sa 2:0. Nije išlo dobro u posljednje vrijeme, ali sada sam jako zadovoljan svojim nivoom. Nije mi poklonio ništa, borio se kod svake brejk šanse koju sam imao. On je veliki borac, nikada nije lako igrati protiv takvih igrača, ali uz pomoć tima i njihove dobre energije uspio sam da pobijedim", rekao je poslije meča Hamad Međedović.

Šta nas sada čeka?

Vidi opis Srbija vodi 2:0 protiv Litvanije: Hamad Međedović osigurao drugi poen u Dejvis kupu Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Alejandro van Schermbeek / Alamy / Profimedia Br. slika: 4 1 / 4 Izvor: Sam Hodde / Getty images / Profimedia Br. slika: 4 2 / 4 Izvor: IPA, Independent Photo Agency / Alamy / Profimedia Br. slika: 4 3 / 4 AD Izvor: Beautiful Sports International, BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy / Profimedia Br. slika: 4 4 / 4

"Nadao sam se, očekivao sam na našoj strani je kvalitet. Bilo je teško, pogotovo u prvom meču. Miša Kecmanović je gubio u trećem setu i izborio se. Borio se do kraja. Hamad se borio, iako nije imao dobre rezultate u posljednje vreme, ali danas je bio jako dobar. Oženio se, možda je to imalo neke veze sa sadašnjim rezultatom. On može mnogo bolje od ovoga, i Miša i on. Nadam se da ćemo sutra završiti posao", rekao je na startu svog izlaganja selektor Viktor Troicki.

Sada čekamo sutrašnji dan i da vidimo prvo ko će na teren u prvom meču dana. Tu će u dublu debitovati Stefan Latinović, koji je novi srpski specijalista za dubl, ali je pitanje ko će biti tu uz njega.

"Vidjećemo, muku mučimo sa tim dublom. Imamo Stefana Latinovića koji je visok i agresivan igrač koji može da nam pomogne u budućnosti. Upao je u prvih 100, ali treba nam još jedan igrač koji bi sa njim bio standardan dubl igrač. Rezultat nam daje mogućnsot da kalkulišemo i izaberenmo najbolju opciju za tim. Vježbali smo za dubl", završio je Troicki.

(MONDO)

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