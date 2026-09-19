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Veljko Paunović vidio sjajan gol Sukačeva: Evo zašto ga je pozvao u reprezentaciju

Veljko Paunović vidio sjajan gol Sukačeva: Evo zašto ga je pozvao u reprezentaciju

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Novi reprezentativac Srbije za samo 90 sekundi utakmice Vojvodina - IMT pokazao selektoru Veljku Paunoviću u kakvoj je formi

Petar Sukačev postigao gol za Vojvodinu Izvor: Fk Vojvodina/Nenad Mihajlović/TV Arena sport

Selektor Srbije Veljko Paunović na stadionu "Karađorđe" vidio je gol novog reprezentativca Petra Sukačeva protiv IMT-a. Dan nakon što ga je selektor prvi put uvrstio u svoj tim za Ligu nacija, bek Voše je atraktivno pogodio protiv Beograđana, za vođstvo 1:0.

Pogledajte kako je Sukačev pogodio poslije samo 90 sekundi.

Pogledajte

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Petar Sukačev gol na Vojvodina IMT
Izvor: TV Arena sport
Izvor: TV Arena sport

Veljko Paunović gledao je meč iz lože stadiona "Karađorđe" u kojoj nije bio prvi put ove sezone. Kraj njega je bio Ljubomir Apro, član Upravnog odbora "lala".

Izvor: FK Vojvodina/Nenad Mihajlović

U petak, na dan kada je Paunović pozvao Sukačeva u reprezentaciju, MONDO je posjetio FC "Vujadin Boškov" i razgovarao sa bekom Vojvodine o njegovom budućem debiju za "A" tim Srbije.

"Nadao sam se da bi to moglo da se dogodi i eto, bio sam u pravu", rekao je Sukačev u intervjuu za naš portal.

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Tagovi

Petar Sukačev FK Vojvodina Superliga Srbije IMT Veljko Paunović

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