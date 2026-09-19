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Pogled Saše Ilića govori sve o Partizanu: Nema kraja krizi, vidi se koliko mu je teško

Pogled Saše Ilića govori sve o Partizanu: Nema kraja krizi, vidi se koliko mu je teško

Autori modno.rs Autori Bojan Jakovljević
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Saša Ilić bio izuzetno ljut tokom meča protiv Radnika, a nedisciplinovani Vukotića dodatno je pogoršala situaciju.

Saša Ilić razočaran u Partizanu Izvor: TV Arena sport/screenshot

Saša Ilić je stisnuo zube i nervozno gledao u teren dok je Partizan gubio 1:3 protiv Radnika. Crno-bijeli su odigrali skandalozno loše poslije svog početnog vođstva golom Erika Kojzeka i primili tri gola u nizu. Teška kriza ne prestaje da drma tim iz Humske i to se i te kako vidi i na licu njegovog trenera.

I nije Ilić bio ljut samo zbog rezultata i loše igre. Da sve bude još teže po njega pobrinuo se Milan Vukotić, jer je pokazao ogromnu nedisciplinu ušavši u otvorenu svađu sa sudijom Srđanom Jovanovićem. Prigovorio je jednom Crnogorac najboljem srpskom arbitru, prigovorio je poslije toga i drugi put i dobio crveni karton.

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Milan Vukotić crveni karton zbog prigovora sudiji Jovanoviću
Izvor: Arena 1 Premium
Izvor: Arena 1 Premium

Partizan je otputovao u Surdulicu poslije uzastopnih poraza od Crvene zvezde i Vojvodine i kao pretposljednji tim Superlige, samo sa Zemunom ispod sebe, a i on mu se postepeno približava.

Jako težak momenat vidio se zato i na licu Saše Ilića.

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Tagovi

FK Partizan Saša Ilić Superliga Srbije

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