Novi reprezentativac Srbije Petar Sukačev u intervjuu za MONDO govorio o pozivu selektora Veljka Paunovića u nacionalni tim.

Izvor: MONDO/MILUTIN VUJIČIĆ

Srbija ima novog reprezentativca! Selektor fudbalske reprezentacije Srbije Veljko Paunović je pred okupljanje nacionalnog tima u Staroj Pazovi saopštio spisak fudbalera na koje računa za mečeve krajem septembra i početkom oktobra, a među njima će biti i prvotimac Vojvodine, talentovani Petar Sukačev (21).

Momak koji je u prvi tim ušao kao krilni napadač, a danas sve češće igra na mjestu beka, mogao bi da bude dugoročno rješenje nacionalnog tima za deficitarnu poziciju na kojoj se niko nije ustalio još od penzionisanja Aleksandra Kolarova. MONDO je imao priliku da dobije prvu izjavu Petra Sukačeva nakon što je fudbaler Vojvodine postao seniorski reprezentativac Srbije, što je za njega velika čast.

"Prelijepo je, stvarno se osjećam fenomenalno. Velika mi je čast što ću imati prilike da budem u reprezentaciji", rekao je na početku razgovora za MONDO Petar Sukačev i dodao:

"Naravno, ništa ne bi moglo da bude ovako da nema mojih saigrača, stručnog štaba, da nismo ekipa i kolektiv. Za sve to su oni zaslužni, ja sam im previše zahvalan".

Vidi opis Ko je Petar Sukačev, novi reprezentativac Srbije? Za MONDO otkrio sve o pozivu Veljka Paunovića Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MONDO/MILUTIN VUJIČIĆ Br. slika: 16 1 / 16 Izvor: MONDO/MILUTIN VUJIČIĆ Br. slika: 16 2 / 16 Izvor: MONDO/MILUTIN VUJIČIĆ Br. slika: 16 3 / 16 AD Izvor: MONDO/MILUTIN VUJIČIĆ Br. slika: 16 4 / 16 Izvor: MONDO/MILUTIN VUJIČIĆ Br. slika: 16 5 / 16 Izvor: MONDO/MILUTIN VUJIČIĆ Br. slika: 16 6 / 16 AD Izvor: MONDO/MILUTIN VUJIČIĆ Br. slika: 16 7 / 16 Izvor: MONDO/MILUTIN VUJIČIĆ Br. slika: 16 8 / 16 Izvor: MONDO/MILUTIN VUJIČIĆ Br. slika: 16 9 / 16 AD Izvor: MONDO/MILUTIN VUJIČIĆ Br. slika: 16 10 / 16 Izvor: MONDO/MILUTIN VUJIČIĆ Br. slika: 16 11 / 16 Izvor: MONDO/MILUTIN VUJIČIĆ Br. slika: 16 12 / 16 AD Izvor: MONDO/MILUTIN VUJIČIĆ Br. slika: 16 13 / 16 Izvor: MONDO/MILUTIN VUJIČIĆ Br. slika: 16 14 / 16 Izvor: MONDO/MILUTIN VUJIČIĆ Br. slika: 16 15 / 16 AD Izvor: MONDO/MILUTIN VUJIČIĆ Br. slika: 16 16 / 16

Kada je Petar Sukačev postao svjestan da bi njegove igre u dresu Vojvodine, koja ove sezone bilježi odlične partije u Superligi Srbije, mogle da budu dovoljne za poziv u nacionalni tim? Pomenuli su mu to i njegovi treneri, ali nije želio previše da se optereti.

"Pa nisam toliko razmišljao do prije nekih nedjelju dana kad mi je neko iz stručnog štaba pomenuo. Onda sam krenuo da razmišljam i pomislio da je moguće da ću dobiti poziv. Nisam previše razmišljao o tome, ništa pretjerano jer su bili treninzi, utakmice... Nekako sam se nadao i eto, bio sam u pravu", kaže nam fudbaler Vojvodine.



Kada smo Petra upitali za poziciju u nacionalnom timu, odnosno da li smatra da ga selektor Paunović vidi na mjestu lijevog beka ili na krilu, talentovani univerzalac nije želio da misli o tome. Poziv koji je ispunjenje dječačkih snova za njega je u ovom trenutku dovoljan, a vremena će biti za određivanje mjesta na terenu.

"Meni je bitno da sam pozvan i da ću biti tamo, a sad ostalo... Naravno, na meni je da se pokažem i to je to. Vidjećemo za dalje", kaže nam novi reprezentativac Srbije, koji bi na mečevima protiv Grčke, Holandije ili Njemačke mogao da upiše svoj debitantski nastup za seniorsku selekciju.

Kako je Sukačev postao "srpski Lukas Baros"?

Selektor Veljko Paunović je tokom prethodne sezone gledao veliki broj utakmica Superlige Srbije, a posebno mu se svidio učinak lijevog beka Vojvodine Lukasa Barosa. Smatrao je selektor tada da bi igrač takvog profila bio potreban reprezentaciji Srbije, a samo godinu dana kasnije imamo potpuno drugačiju situaciju.

Vidi opis Ko je Petar Sukačev, novi reprezentativac Srbije? Za MONDO otkrio sve o pozivu Veljka Paunovića Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 10 / 10

Petar Sukačev je sa krilne pozicije sve češće pomjeran na mjesto beka, što je dovelo do toga da Lukas Baros izgubi minutažu. Morali smo da pitamo Petra kako on vidi situaciju u kojoj su se našli i da li mu je Brazilac pomogao prilikom prilagođavanja.

"Baros i ja smo u odličnim odnosima. A što se tiče toga da li mi je pomogao - jeste. Dosta mi je pomagao, jer je on iskusan na toj poziciji. On je igrao cijelog života kao lijevi bek i, naravno, dao mi je savjete, jer je stariji i iskusniji. Ti savjeti su meni dobro došli, ja sam to prihvatio i trudim se da usvajam to što mi kažu. Ne samo od njega, već od svih saigrača i ljudi iz stručnog štaba", kaže nam novi lijevi bek srpske reprezentacije i na opasku da je sada on "srpski Lukas Baros" dodaje:

"Da, u pravu ste. Kao što sam rekao, Lukas Baros je prije svega odličan momak, a poslije toga i igrač. Njegovi savjeti su mi dosta pomogli i to je to".

Sukačev ove sezone ima 12 mečeva, tri gola i jednu asistenciju u dresu Vojvodine. Pogodio je mrežu rivala u evropskom porazu od Ajaksa, bio strijelac za pobjedu protiv Radnika iz Surdulice, dok je na meču protiv OFK Beograda upisao gol i asistenciju. Prethodne sezone je za Vojvodinu na 20 mečeva imao tri gola i tri asistencije, a za Kabel u Prvoj ligi Srbije po gol i asistenciju na 14 utakmica.

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