Veljko Paunović precrtao Predraga Rajkovića: "Niko neće pred streljački vod, ali ima disciplinskih odluka"

Selektor Srbije Veljko Paunović nije pozvao golmana Predraga Rajkovića u nacionalni tim Srbije i govorio o svojim disciplinskim odlukama pri sastavljanju spiska

Izvor: MN PRESS

Da li je golman Srbije Predrag Rajković (30) "precrtan" iz reprezentacije Srbije jer se u junu nije odazvao za prijateljske mečeve? Selektor Veljko Paunović (49) ostavio je javnosti da sama procjenjuje, ali je definitivno da njegovo ime nije uvrstio na spisak za septembarske i oktobarske mečeve u Ligi nacija.

"Neću da pričam o bilo kome. Ko nije na spisku spada u neku od kategorija i kriterijuma koje smo napravili. Neću javno navoditi imena i govoriti javno o tome", kazao je Paunović na konferenciji za novinare u "Kući fudbala" FSS u Staroj Pazovi.

Rajković nije bio na spisku za mečeve protiv Zelenortskih Ostrva i Meksika početkom ljeta, kao i niz drugih igrača, što je izazvalo ljutnju Paunovića do te mjere da je podnosio ostavku.

Selektor je u petak, pričajući o odsutnima sa najnovijeg spiska, rekao da je bilo i "disciplinskih odluka".

"Nikada nikoga nismo stavili ispred streljačkog voda, niti želimo to da uradimo. Za ovaj spisak smo na prvom mjestu odredili kao kriterijume formu igrača, potrebe reprezentacije i dubinu naše liste koja je potrebna za ova četiri meča, veoma izazovna. Isto tako, na povrede ne možemo da utičemo, a imamo još vikend pred nama. Ne isključujemo mogućnost da se dopuni taj spisak. Imamo dovoljno igrača na spisku, imamo plan kako da raspolažemo", kazao je Paunović.

Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

"I konačan kriterijum je i prethodni period, kako su igrači bili privrženi reprezentaciji - odnos i ostale stvari koje smo zaključili kroz analizu okupljanja od novembra, pa sve do juna. Da ne kažem i disciplinske mjere, ali smo presjekli. Individualno neću da pričam ko nije tu, jer neću da bilo koga izlažem pred javnosti, ali svakako da ima i disciplinskih odluka", naglasio je selektor.

Srbiji je početak takmičenja u Ligi nacija u utakmicama protiv Grčke (24. septembar) i Holandije (27. septembar) kod kuće, pa u gostima protiv Njemačke (1. oktobar) i Holandije (4. oktobar). Paunović je pozvao trojicu golmana - Vanju Milinković-Savića iz Napolija, Đorđa Petrovića iz Bornmuta i Filipa Stankovića iz Venecije.

Rajković pod Paunovićem postao šampion svijeta

Prije više od decenije, Predrag Rajković bio je golman, kapiten i jedan od najvažnijih igrača omladinske reprezentacije Srbije koja je pod Paunovićem postala šampion svijeta. U međuvremenu je nastupao za Srbiju na dva Svjetska prvenstva i na Evropskom prvenstvu, branio je u Makabiju iz Tel Aviva, Remsu, Majorki i od 2024. za Al-Itihad u Saudijskoj Arabiji.

Rajković je za "A" tim Srbije debitovao još 2013, kao 17-godišnjak, a od Paunovićevog dolaska na mjesto selektora prošle godine branio je u mečevima u novembru i martu protiv Engleske, Letonije i Saudijske Arabije, dok je protiv Španije "jedinica" bila kod Vanje Milinković-Savića.

Izvor: MN PRESS

Golman bio povrijeđen, ali to nije razlog

Predrag Rajković zadobio je povredu prije 10 dana, jer je u Al-Itihadu doživio kidanje mišića i najavljivalo se da je pred njim pauza, ali ipak je bio spreman već 11. septembra za meč Al-Itihada i branio je svih 90 minuta prvenstvene utakmice protiv Al-Fajsalija. Na taj način, povreda je otpala kao razlog njegovog nedolaska, što će podgrijati sumnje da je upravo Rajković jedan od "disciplinovanih" ovog septembra.