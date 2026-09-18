Veljko Paunović komentarisao je potez Jirgena Klopa, smatrajući ga genijalnim.

Izvor: MN PRESS

Veljko Paunović objavio je spisak od 28 igrača na koje računa za predstojeće utakmice u Ligi nacija, a kako je sam istakao - ne treba da budemo iznenađeni ako pojedini fudbaleri iz mlade reprezentacije budu prebačeni u "A" tim, odnosno ako neki od onih koji su kod njega ne budu "prebačeni" kod Zorana Mirkovića.

Eksperiment je posljedica novog formata koji je dozvolila UEFA, da se spiskovi mijenjaju pred sam meč, tako da smo vidjeli da su selektori imali neuobičajene strategije. Između ostalog, Jirgen Klop je objavio dva spiska pred meč sa Srbijom, što je novinar na konferenciji za medije okarakterisao kao "čudan" potez.

Vidi opis Paunović "zaškiljio" zbog pitanja o Klopu: "Čudno? Ja mislim da je to genijalno" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 1 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 2 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 3 / 11 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 4 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 5 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 6 / 11 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 7 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 8 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 9 / 11 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 10 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 11 / 11

"Ja mislim da je Klop napravio genijalan potez", rekao je Veljko Paunović koji je "zaškiljio" kada je čuo riječ čudno, očigledno jer se nije slagao sa tom konstatacijom.

"Voljeli bismo da imamo takav fond igrača. To je genijalno. Što se njega tiče, a ja sam rekao da kao novi selektori ne možemo da radimo isto kao do sada. Mora da se eksperimentiše. Po krajnjem cilju treba da se donose zaključci. Sam format je zahtjevan, zbog fleksibilnosti, resursa. Za velike zemlje to možda nije problem, možda im je lakše. Za nas je veliki izazov i sa tim ćemo morati da se nosimo u ovoj fazi", rekao je selektor Paunović.

Ko je na spisku Srbije?

Izvor: TV Arena sport

Evo kako izgleda spisak fudbalera koji će se pojaviti na okupljanju reprezentacije Srbije koje je zakazano za ponedjeljak u Staroj Pazovi, ukoliko naravno ne bude promjena u međuvremenu.

Golmani: Vanja Milinković-Savić (Napoli), Đorđe Petrović (Bornmut), Filip Stanković (Venecija).

Vanja Milinković-Savić (Napoli), Đorđe Petrović (Bornmut), Filip Stanković (Venecija). Odbrana : Strahinja Pavlović (Milan), Strahinja Eraković (Samsunspor), Srđan Babić (Spartak Moskva), Nikola Simić (Partizan), Kosta Nedeljković (Glazgov Rendžers), Aleksa Terzić (Frozinone), Petar Sukačev (Vojvodina), Lazar Nikolić (Vojvodina).

: Strahinja Pavlović (Milan), Strahinja Eraković (Samsunspor), Srđan Babić (Spartak Moskva), Nikola Simić (Partizan), Kosta Nedeljković (Glazgov Rendžers), Aleksa Terzić (Frozinone), Petar Sukačev (Vojvodina), Lazar Nikolić (Vojvodina). Sredina terena : Aleksandar Stanković (Inter), Nemanja Maksimović (Šabab Al-Ahli), Sergej Milinković-Savić (Al-Hilal), Saša Lukić (Ipsvič), Nemanja Gudelj (Hetafe), Vanja Dragojević (Glazgov Rendžers), Lazar Samardžić (Atalanta), Andrija Živković (PAOK), Filip Kostić (PSV Ajndhoven), Stefan Džodić (Almerija), Vasilije Kostov (Crvena zvezda), Dušan Tadić (NEC Najmehen).

: Aleksandar Stanković (Inter), Nemanja Maksimović (Šabab Al-Ahli), Sergej Milinković-Savić (Al-Hilal), Saša Lukić (Ipsvič), Nemanja Gudelj (Hetafe), Vanja Dragojević (Glazgov Rendžers), Lazar Samardžić (Atalanta), Andrija Živković (PAOK), Filip Kostić (PSV Ajndhoven), Stefan Džodić (Almerija), Vasilije Kostov (Crvena zvezda), Dušan Tadić (NEC Najmehen). Napad: Dušan Vlahović (Bešiktaš), Luka Jović (AEK), Dejan Joveljić (Sijetl), Mihajlo Cvetković (Anderleht), Jovan Milošević (Braga).

Kad igra Srbija?