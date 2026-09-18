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Selektor Branislav Krunić odabrao "zmajiće", na spisku mlade reprezentacije BiH trojica borčevaca

Selektor Branislav Krunić odabrao "zmajiće", na spisku mlade reprezentacije BiH trojica borčevaca

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
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U-21 reprezentaciju Bosne i Hercegovine krajem septembra i početkom oktobra očekuju dvije utakmice kvalifikacija za Evropsko prvenstvo.

Branislav Krunić spisak U21 reprezentacije BiH Izvor: Promo/FS BiH

Mladi bh. reprezentativci će 29. septembra u Stavangeru igrati protiv Norveške, dok je susret sa Holandijom na programu 6. oktobra 2026. godine u Dutinhemu.

Selektor Branislav Krunić je za ovu reprezentativnu akciju pozvao sljedeće igrače: Mladen Jurkas (Borac), Amil Šiljević (Eintracht Frankfurt), Arman Šutković (Čelik), Senad Mustafić (Osijek), Filip Taraba (Rudeš), Haris Berbić (Slovan Liberec), Amar Ibrišimović (Željezničar), Viktor Grbić (Zrinjski), Nidal Čelik (RC Lens), Eman Košpo (Mantova), Darko Savić (Sloga Doboj), Albin Omić (Čelik), Nedim Keranović (BSK), Anes Krdžalić (Tenerife), Muhamed Buljubašić (Erokspor), Antonio Ilić (Zrinjski), Aldin Mešić (Velež), Pavle Đajić (Borac), Emin Kujović (Zalaegerszeg), Marko Matić (Široki Brijeg), Admir Gojak (Željezničar), Matej Deket (Borac), Hamza Jaganjac (Istra 1961), Stefan Marčetić (BSK).

"Pred nama su dvije završne utakmice u ovom kvalifikacionom ciklusu protiv kvalitetnih selekcija Norveške i Holandije. Očekuju nas ključni i teški mečevi za konačan plasman u grupi, tako da su pred nama ozbiljni izazovi, ali vjerujemo u igrače koje smo pozvali i u njihove mogućnosti. Pokazali smo u prethodnim utakmicama da možemo odigrati kvalitetno i da se suprotstavimo svim reprezentacijama u našoj grupi", poručio je Selektor Krunić.

Izvor: Promo/FS BiH

Posebno je Krunić apostrofirao zajedništvo u timu.

"Iskoristićemo ovaj period pred utakmice da se pripremimo što bolje, da ekipa pokaže disciplinu i taktičku odgovornost, kao i zajedništvo i energiju što je uvijek bio naš adut. Cilj nam je da pružimo maksimum jer imamo priliku napraviti rezultate koji nam mogu donijeti nastavak takmičenja."

Igrači će se okupiti u srijedu, 23. septembra u Trening centru FS BiH u Zenici.

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Tagovi

zmajići reprezentacija BiH Branislav Krunić

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