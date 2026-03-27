Treći remi "zmajića" u kvalifikacijama za EP: Bez golova na "Grbavici" protiv Slovenije

Treći remi "zmajića" u kvalifikacijama za EP: Bez golova na "Grbavici" protiv Slovenije

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
0

"Zmajići" remizirali sa Slovenijom u kvalifikacijama za EURO 2027.

Zmajići, U21 reprezentacija BiH Izvor: Promo/FS BiH

U-21 reprezentacija Bosne i Hercegovine remizirala je danas na "Grbavici" protiv Slovenije 0:0 u petom susretu kvalifikacija za EURO 2027.

Prvo poluvrijeme proteklo je bez previše prilika na obje strane, a pokušaj je imao Anes Krdžalić, međutim sa distance je pogodio prečku. U nastavku su dobre prilike imali Krdžalić, Aldin Mešić, Arjan Malić i Nermin Mujkić, ali se mreže nisu tresle.

Bh. tim je utakmicu završio sa igračem manje jer je u sudijskoj nadoknadi vremena Malić dobio drugi žuti karton.

Selektor Branislav Krunić je danas na teren izveo sljedeći sastav: Mladen Jurkas, Nedim Keranović (69. Albin Omić), Eman Košpo, Amar Ibrišimović, Anes Krdžalić, Arjan Malić, Emin Kujović, Filip Taraba, Aldin Mešić, Matej Deket (59. Hamza Jaganjac), Muhamed Buljubašić (69. Nermin Mujkić).

Utakmicu su pratili selektor A reprezentacije Sergej Barbarez i direktor Emir Spahić.

"Zmajićima" je ovo bio treći remi u tekućim kvalifikacijama, dok su upisali još po pobjedu i poraz. Naredni meč u kvalifikacijama mlada reprezentacija Bosne i Hercegovine će odigrati protiv Izraela u mađarskom Budaeršu 31. marta u 17 časova.



