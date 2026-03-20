Krunić objavio spisak "zmajića" za mečeve sa Slovenijom i Izraelom

Selektor mlade reprezentacije BiH objavio je spisak igrača za nastavak kvalifikacija za EURO 2027.

Mlada reprezentacija BiH odigraće do kraja marta dvije utakmice u sklopu kvalifikacija za Evropsko prvenstvo 2027. godine.

Izabranici Branislava Krunića će 27. marta dočekati selekciju Slovenije na Grbavici, dok će četiri dana kasnije biti gosti Izraela, na neutralnom terenu u Mađarskoj, odnosno na stadionu u gradiću Budaerš.

Na spisku za ovaj dvomeč našli su se: Mladen Jurkas (Borac), Tarik Karić (Velež), Ivano Doko (Brotnjo), Filip Taraba (Istra 1961), Arjan Malić (Šturm), Amar Ibrišimović (Šalke 04), Anes Čardaklija (GAIS), Hamza Redžić (Sarajevo), Nermin Mujkić (Sarajevo), Eman Košpo (Fiorentina), Senad Mustafić (Šturm), Nedim Keranović (Rudar Prijedor), Anes Krdžalić (Sarajevo), Emin Kujović (Volfsberger), Matej Šakota (Zrinjski), Aldin Mešić (Velež), Amar Milak (Velež), Muhamed Buljubašić (Čajkur Rizespor), Ognjen Šešlak (Sloga Doboj), Marko Matić (Široki Brijeg), Benjamin Džanović (Ajntraht), Albin Omić (Sloga Doboj), Matej Deket (Borac) i Hamza Jaganjac (Željezničar).

"Na spisku se nalaze igrači koji su iznijeli teret dosadašnjih kvalifikacija, uz pojačanja iz A tima, što smatramo ispravnom filozofijom i pokazateljem dobre komunikacije i saradnje između A tima i U-21 selekcije. Do sada je praksa bila da igrači napreduju prema A timu, a sada imamo i obrnut proces. Takođe, na spisku se nalaze i nova, mlada imena iz U-17 i U-19 selekcija, što bi trebalo da postane ustaljena praksa – da igrači koji prođu kroz naše omladinske selekcije imaju poseban tretman prilagođavanja, koji će pratiti njihov razvoj sve do A tima", rekao je selektor Krunić, osvrnuvši se i na predstojeće dvije utakmice.

"Nakon nešto duže pauze očekuje nas nastavak kvalifikacija i dvije takmičarski veoma važne utakmice koje mogu odlučiti da li ostajemo u trci za plasman na Evropsko prvenstvo. Pred nama je okupljanje u Zenici, gdje ćemo odabrati najbolji način i stil igre kako bismo se suprotstavili predstojećim protivnicima. Naravno, sav fokus je prvo na utakmici sa Slovenijom, a tek nakon toga na susretu sa Izraelom. Riječ je o ekipama sa kojima se može igrati, jer smo približnog kvaliteta, te uz dobar pristup i atmosferu koja je do sada bila naš pokretač, možemo se nadati da ćemo ostati u trci za Evropsko prvenstvo."

Bh. reprezentativci su u dosadašnjem toku kvalifikacija odigrali četiri utakmice i ostvarili po pobjedu i poraz, uz dva remija. Shodno tom učinku, trenutno su na trećoj poziciji u grupi G, iza Norveške (9 bodova, 3 utakmice) i Izraela (6 bodova, 5 utakmica). Iza bh. tima su Holandija (5 bodova, 4 utakmice) i Slovenija (1 bod, 4 utakmice).

Plasman na prvenstvo Evrope, koje se igra u Srbiji i Albaniji, izboriće pobjednici svih 9 kvalifikacionih grupa kao i najbolja drugoplasirana selekcija. Preostalih osam timova koji se nađu na drugoj poziciji moraće u baraž.

