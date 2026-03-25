Nijemci ipak prejaki: "Panceri" za gol bolji od juniora BiH

Juniorska reprezentacija Bosne i Hercegovine poražena je danas u austrijskom Lindabruni u 1. kolu grupe A4 kvalifikacija za Evropsko prvenstvo od Njemačke rezultatom 2:1.

Nikša Blagojević je u 5,. minutu postigao je autogol, a izjednačenje bh. selekciji donio je Said Nišić u 37. minutu. Gol za pobjedu Njemačke postigao Jil Gaši u 56. minutu.

Selektor Dubravko Orlović na teren je izveo sljedeći sastav: Haris Mujanić, Nikola Antešević (67. Kenan Vrban), Daris Dizdarević, Nikša Blagojević, Ivan Jelić, Ajdin Raščić (78. Anes Mehmedović), Darko Savić (67. Luka Vulin), Božidar Dimitrić, Rijad Telalović (89. Anan Baltić), Ante Šunjić, Said Nišić (67. Eldar Dragović).

U drugom susretu grupe Austrija je sa 2:1 pobijedila selekciju Izraela. Sljedeću utakmicu "zmajići" igraju u subotu, 28. marta u 18.00 sati protiv Austrije.