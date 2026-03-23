“Zmajići” počeli pripreme: Napadač Zrinjskog “otpao” za Sloveniju

Nebojša Šatara
Mlada reprezentacija Bosne i Hercegovine počela je pripreme za predstojeće kvalifikacione utakmice protiv Slovenije i Izraela, a selektor “zmajića” Branislav Krunić istakao je da je prvi trening protekao u dobrom raspoloženju, uz manje problema s igračkim kadrom.

Matej Šakota Izvor: Promo/HŠK Zrinjski Mostar

Krunić je naglasio da se većina fudbalera odazvala okupljanju, dok su izostali Tarik Košpov iz Milana i fudbaler Zrinjskog Matej Šakota.

“Uspješno smo odradili prvi trening, raspoloženje je na dobrom nivou. Košpov će nam se priključiti tokom večeri, dok je Šakota nažalost doživio povredu na utakmici i neće biti na raspolaganju za duel sa Slovenijom“, rekao je Krunić.

Selektor U-21 tima BiH je dodao da ekipa ima dovoljno vremena da se kvalitetno pripremi za naredne izazove.

“U narednim danima ćemo definisati način i stil igre kako da se suprotstavimo protivniku. Cilj je pobjeda na domaćem terenu i ostanak u trci za Evropsko prvenstvo“, poručio je Krunić.

Izvor: FS BiH, nfsbih.ba

Optimističan je i mladi reprezentativac BiH Arjan Malić, koji je istakao da ekipa jedva čeka početak utakmica.

“Svi smo zdravi i spremni. Idemo korak po korak i želimo osvojiti tri boda protiv Slovenije”, rekao je Malić.

Sličnog razmišljanja je i Muhamed Buljubašić, koji je naglasio da su dobro upoznali protivnike.

“Imamo iskustvo igranja protiv ovih selekcija i iz tih utakmica trebamo izvući pouke kako bismo ostvarili pozitivan rezultat”, rekao je Buljubašić.

Bosna i Hercegovina u petak od 15.00 sati dočekuje Sloveniju na "Grbavici", dok će 31. marta gostovati Izraelu u nastavku kvalifikacija za plasman na Evropsko prvenstvo, koje sljedeće godine organizuju Srbija i Albanija.

"Zmajići" su trenutno na trećoj poziciji sa pet osvojenih bodova, ispred su Izraelci sa bodom više i Norveška na vrhu sa devet bodova. Holandija takođe ima pet, a Slovenci samo jedan bod.

