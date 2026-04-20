Avdukić odredio spisak "zmajića" za mečeve u Moldaviji: Pozvana i tri omladinca Borca

Avdukić odredio spisak "zmajića" za mečeve u Moldaviji: Pozvana i tri omladinca Borca

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić
Kvalifikacioni turnir igra se od 23. do 29. aprila.

Spisak kadeta BiH za utakmice u Moldaviji Izvor: FS BiH

Kadetska reprezentacija Bosne i Hercegovine učestvovaće na kvalifikacionom turniru grupe 4 Lige B koji će biti održan u Moldaviji od 23. do 29. aprila 2026. godine.

Izabranici Asmira Avdukića odigraće tri utakmice u Kišinjevu, a prvi rival biće domaćin, 23. aprila od 12.00 časova. Tri dana kasnije uslijediće duel sa Gibraltarom (10.00), dok će takmičenje biti završeno susretom sa Finskom 29. aprila (12.00).

Na spisku za ovo okupljanje našli su se Luka Đurđević (Zrinjski), Daris Strukar (Austrija Beč), Amil Muminović (Sarajevo), Tarik Čirak (Unterhahing), Dragan Predojević (Borac), Svetozar Milijević (Borac), Mahir Fejzić (Željezničar), Stefan Šešlija (Radnik), Vedad Husović (Sarajevo), Muhamed Dreca (Sarajevo), Miloje Bosnić (Željezničar ST), Eldar Godinjak (Željezničar), Vladan Đerić (Zrinjski), Sergej Marjanović (Borac), Vedad Porčić (Krajina Cazin), Vedad Leto (Sarajevo), Aldian Korora (Željezničar), Amer Sirćo (Sarajevo), Hamza Ohran (Kajzerslautern) i Andrej Kovač (Posušje).

Reprezentativci će se okupiti 21. aprila, nakon čega slijedi put u Moldaviju.

