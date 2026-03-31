Čitaoci reporteri

Dva remija "zmajića" protiv Izraelaca, juniori završili kvalifikacije, U21 selekcija još ima šanse!

Goran Arbutina
U19 i U21 selekcije BIH upisale remije u kvalifikacionim mečevima protiv odgovarajućih reprezentacija Izraela.

Zmajići, U21 reprezentacija BiH Izvor: Promo/FS BiH

Juniorska U19 reprezentacija Bosne i Hercegovine završila je kvalifikacije za Evropsko prvenstvo remijem protiv Izraela 1:1.

„Zmajićima“ je bila potrebna pobjeda protiv Izraelaca za plasman u narednu fazu, imala je BIH i vođstvo nakon pogotka Saida Nišića, ali je Izrael u finišu prvog poluvremena izjednačio. U nastavku nije bilo golova i meč je završen 1:1

Prvo mjesto u grupi osvojila je Austrija sa 7 bodova, Izrael i Njemačka imaju po 4, a BiH 1 bod.

I reprezentacija BIH do 21 godine igrala je protiv Izraela, a ovaj duel kvalifikacija za Evropsko prvenstvo igran u mađarskom Budaeršu završen je bez golova – 0:0.

Dobre prilike u prvom poluvremenu im ali su Abed na jednoj, a Mešić na drugoj strani, a u drugom poluvremenu selekcija BIH bila je konkretnija i opasnija. U 50. minutu Deket pokušao ali je njegov udarac izblokiran u šesnaestercu, pet minuta kasnije poslije auta sa lijeve strane i odličnog centaršuta Keranović je u trku glavom šutirao sa desetak metara, ali pored gola.

Najbolju priliku „zmajići“ su imali u dusijskoj nadoknadi, rezevista Keranović je i postigao pogodak, ali je on poništen zbog navodnog ofsajda. Uslijedili su burni protesti bh. igrača, kao i selektora Branislava Krunića, zaista nije bilo jasno zbog čega je gol poništen jer Keranović nije bio u ofsajdu, ali odluka je ostala, a meč završen zeb pobjednika.

Dva kola prije kraja kvalifikacija U21 prvo mjesto zauzima Norveška sa 12 bodova i utakmicom manje, a slijede BIH i Izrael sa po sedam bodova. Na četvrtom mjestu je Holandija sa pet utakmica i utakmicom manje.

Samo prvoplasirana ekipa ide na Evropsko prvenstvo, kao i najbolja drugoplasirana ekipa kvalifikacija, što neće biti iz naše grupe, dok ostalih osam drugoplasiranih reprezentacija ide u baraž.

